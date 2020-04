Salta Basket se quedó sin el ruso Flis y pagará hasta donde jugó

Incertidumbre. Así se describe el momento del básquet y de todo el deporte argentino a raíz de la emergencia sanitaria que ha causado la pandemia de coronavirus. Salta Basket no está exento de esa realidad muy compleja que abarca diferentes aspectos como el sanitario, el deportivo y el económico.

Los infernales venían con una gran racha en la Liga Argentina antes de que se anunciara la suspensión del certamen. Habían encontrado una regularidad sin antecedentes en la temporada y a un jugador que le dio otro matiz: el ruso Dmitry Flis. Sin embargo, esa buena racha la frenó el COVID-19.

Flis se convirtió en la primera baja de Salta Basket a partir de la suspensión de actividades. Luis Lenti, presidente de Salta Basket, le confirmó a El Tribuno que se canceló el contrato del extranjero y que el jugador espera volver a Rusia. También se refirió al complejo panorama económico que enfrenta el representante salteño en la principal categoría de ascenso del país.

“El tiene contacto directo con la embajada de Rusia, los rusos lo van a sacar cuando puedan hacerlo. El está acá, nosotros ya cancelamos su contrato, pero por cuestiones humanitarias le estamos dando casa y comida. Pero después el resto está a la espera de que el se pueda ir, eso es lo único que está faltando”, dijo el dirigente.

“Desde el punto de vista deportivo habíamos encontrado en él lo que necesitábamos. No es porque sea mejor o peor que O’Garro, pero era justo el jugador que necesitábamos por el puesto, por como jugaba, por la jerarquía nos había dado ese plus. Y teníamos un equipo como pocas veces, porque era menos en figuras que el año pasado, pero así y todo tenía más chance. Era el equipo de la Sudamericana más Flis, me parecía que era un equipo para estar entre los cuatro primeros”, agregó Lenti sobre las virtudes deportivas del ruso y lo bien que se había acoplado al equipo que dirige Esteban Gatti.

En tanto, la realidad económica de los infernales también vive desafíos. Al equipo dejó de entrar la ayuda del Gobierno de la Provincia, que la destinó a la emergencia sanitaria, y tampoco cuenta con ingresos por sponsoreo.

“Nosotros vamos a pagar hasta el día trabajado, esa es la política que va a hacer toda la Liga y después si vuelve la competencia se seguirá pagando y si no vuelve se verá a que arreglo se llega, porque no hay sponsors pero hay contratos. Es bastante complejo el tema, como toda la incertidumbre generalizada también hay incertidumbre en esos aspectos, en los pagos, en los sponsoreos”, señaló Lenti.

Según expresiones del dirigente, el equipo está prácticamente al día con respecto al pago de sueldos. “En los próximos días va a entrar algo de plata del bingo y con eso vamos a pagar marzo”, contó.

Otro tema del que se habla mucho entre los dirigentes es sobre el retorno de la competencia, pero al día de hoy son todas “expresiones de deseo”.

“Desde el contexto sanitario, el económico y el deportivo se complica muchísimo la vuelta de la competencia. Nuestra intención es terminar la temporada, pero son expresiones de deseo, después viene la realidad y es muy inviable. Nosotros no tenemos el deseo de que se pare la Liga, queremos jugar, pero estamos viendo en un análisis objetivo que es muy difícil. Son más expresiones de deseos las de volver que algo palpable”, expresó el máximo dirigente que tiene Salta Basket.

Habrá que seguir esperando. Solo Santiago González y los salteños permanecen en la provincia; el resto espera novedades a la distancia.