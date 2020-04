Cánepa: “Hay que descartar la promoción automática, se está viendo cómo recuperar”

El ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta, Matías Cánepa, como todos, no imaginó el desafío que le tocaría afrontar este año con el dictado de clases. Por la pandemia del coronavirus, las escuelas están cerradas desde el 18 de marzo y aún no se sabe cuándo se podrá retornar a las aulas. En este contexto, ayer el funcionario accedió a dialogar unos minutos con El Tribuno vía telefónica. Señaló que la salud es prioridad, que la Provincia está subordinada a lo que decida Nación, que todavía no hay nada definido si habrá o no cambios en el calendario escolar y que está descartado pensar en una promoción automática. Instó a los docentes a utilizar las herramientas tecnológicas lo más que puedan.

¿Cómo se está sobrellevando la educación a distancia, teniendo en cuenta que no son vacaciones?

Brindando herramientas a través de una página online, hay herramientas para docentes y consejos para padres, así pueden trabajar con todos los contenidos que se puso a disposición. De todas maneras hay muchos hogares que no tienen conectividad, por lo que a ellos se les va a entregar cartillas diseñadas por los equipos pedagógicos del Ministerio de Educación de la Nación. Nos las están mandando en estos días y nosotros vamos a distribuirlas teniendo en cuenta esta situación, de falta de conectividad, no solamente en zonas rurales sino también urbanas.

Mientras tanto, hasta que se concrete la entrega de cartillas, hay chicos que no están recibiendo un acompañamiento del docente, más en los lugares de difícil acceso...

Exacto. Esta situación es excepcional, nosotros lo que buscamos en este momento es un acompañamiento en las trayectorias escolares. En cada hogar la situación es distinta, en algunos hogares podrán trabajar más por la conectividad y los padres pueden destinar más tiempo -a las tareas- y hay más disposición para el aprendizaje de parte de los chicos, en otros hogares esto no pasa. Por lo tanto es muy diversa la realidad y cómo van a ser las trayectorias escolares de esos chicos. La idea es que la familia haga su mejor esfuerzo, pero es evidente que esto va a ser diverso.

Aclaró que en este tiempo los docentes no pueden poner calificaciones.

Así es. No es que algunos chicos quedan al costado del camino porque no han podido avanzar en sus trayectorias. Lo que hacen los docentes es un seguimiento, que no significa que te acredite conocimiento, tal chico acreditó y tal otro no. Pueden hacer una devolución, pero no tiene valor para la acreditación de conocimiento.

La clave está en la vuelta a las clases presenciales, con esta diversidad de situaciones (grupos cerrados de Facebook, Whatsapp, cartillas) ahí tendremos que ver cómo se va a recuperar y si de alguna manera toda esta diversidad se va a -poder- armonizar.

“Va a haber un congelamiento de las cuotas en privados mientras dure toda esta situación, que es lo que corresponde”.

En su opinión, ¿la vuelta a clases es “algo que se puede esperar” como dijo el mismo Presidente de la Nación o no?

Lo primero es la salud, nosotros estamos subordinados a lo que nos plantee la situación epidemiológica y de la seguridad que podamos tener de que los chicos vuelvan a las aulas, de que los padres vayan a dejarlos.

Teniendo en cuenta que el aislamiento social ahora es más estricto ¿cómo se organizan para este mes con la entrega de los módulos alimentarios?

Personal de seguridad y salud trabajan en el armado de bolsones y en la entrega. La escuela tiene que garantizar la entrega, eso está previsto para abril, hay protocolos definidos y son actividades esenciales, dado que tiene que ver con el servicio alimentario.

Y, ¿cómo van a hacer con la entrega de los módulos en las escuelas inhóspitas, teniendo en cuenta que en muchas de ellas por la cuarentena los directivos no van a poder llegar ni van a poder hacer la compra de la mercadería?

Se trabaja con Desarrollo Social y con el Ejército, las directoras tienen que avisar que no pueden ocuparse y dispondremos de todos mecanismos para hacer llegar la mercadería a esas escuelas.

Había escuelas que recibían para el comedor $73,14 por alumno y a partir de la cuarentena ese presupuesto se fijó en $44 por alumno. ¿Por qué se tomó esta decisión?, ¿es momentánea?

El Gobierno de Salta aumentó un 60% el valor de lo que se da para el servicio alimentario, de 27,24 pesos. Las escuelas que me dice son albergues, los chicos ahora no están en esos albergues porque volvieron a sus casas por la cuarentena. Entonces, el valor del módulo es igual para todos los chicos ($44). Cuando se reintegren a los albergues el presupuesto vuelve a ser el mismo.

¿Se van a congelar las cuotas de los colegios privados?

Ninguna de las instituciones -con las que vengo dialogando- tienen previsto un aumento de cuotas, igual vamos a estar al tanto de eso. En las privadas subvencionadas tenemos todas las posibilidades de que esto sea así. En el caso de las no subvencionadas cada comunidad educativa tiene su particularidad, pero un poco, creo, que la idea de lo que nos transmitieron es también a lo que instamos nosotros, que es que se mantenga congelada la cuota durante este tiempo. Las no subvencionadas son 26.

Seguro que el congelamiento para algunos va a ser un inconveniente, no hay dudas, ellos también tienen aumentos que se están dando ahora a los docentes, pero será cuestión de hablar, estamos en una situación excepcional.

Las escuelas de verano están terminando clases, en esos casos, no se está pensando en una promoción automática, por ejemplo...

No, no, hay que descartar cualquier cosa de esas, ahora es absolutamente prematuro decir algo, menos de promoción automática. Todo lo que es acreditación de contenidos, cómo se va a trabajar el ciclo lectivo, que con este tema de que hay días que recuperar el calendario escolar, todo eso lo vamos a trabajar en el Consejo Federal de Educación y el Gobierno nacional. Se está viendo cómo trabajar y hacer que recuperemos todo ese conocimiento y acreditar como estaba previsto.

¿Cómo ve a Salta con respecto al resto del país?

El norte tiene particularidades, los problemas de la escuela no solo son educativos, tienen que ver con cuestiones económicas y sociales. En la región del norte el contexto socioeconómico, con muchos problemas, también repercute en las escuelas, ves realidades similares en escuelas del NOA y NEA, los problemas de la ruralidad, la ruralidad dispersa, la conectividad, no solo el acceso a internet sino a una computadora, trabajar en el celular es mucho más complejo, no podes hacer una devolución de un trabajo.

Esta situación marca un antes y un después en la educación presencial, que hasta ahora miraba de reojo el uso de las tecnologías...

La formación docente es clave, del que está frente al aula, hay muchos docentes que no tienen todavía un conocimiento, una capacitación fuerte en TIC (tecnologías de la información y la comunicación), no solo de las herramientas, también la parte pedagógica. Creo que nosotros tenemos que trabajar fuerte en la formación en estas herramientas y en la parte pedagógica, porque evidentemente sí, es necesario, en muchos casos. La educación virtual es una enorme herramienta, eso es algo positivo en medio de esta situación tan dura. Ahora se van a valorar todas las herramientas que quizá no se las estaba utilizando mucho, esperemos que con la plataforma empecemos a trabajar fuerte en la formación de docentes y ellos con los chicos.