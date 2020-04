En Güemes, instalan oficinas en containers para descentralizar la atención municipal

En el municipio de General Güemes se llevó a cabo un importante operativo para el traslado de dos grandes contenedores desde la Central Térmica Güemes hasta el barrio 200 Viviendas, ubicado en la Banda Este de la ciudad.

Ambos containers se convertirán en sendas oficinas municipales para descentralizar la atención al público de servicios comunales.

El operativo involucró a dos camiones de gran porte transportando los containers, y una voluminosa grúa que abarcaba todo el ancho de la calzada. Patrulleros policiales, personal de bomberos y personal municipal, se desplazaban por delante y por detrás de los camiones y la grúa, desviando el tránsito vehicular para despejar las calles, el desplazamiento fue muy lento por todos los obstáculos que presentan las angostas arterias de esta ciudad. Arribados los tres vehículos al su lugar de destino, un espacio verde recuperado y reacondionado como plazoleta, se procedió a bajar y acomodar los contenedores, ante la sorpresa de los vecinos.

Los contenedores fueron una donación de la Central Térmica para el municipio, a fin de que se pueda desarrollar un proyecto elaborado por la arquitecta Estela Operti, actual secretaria de Planeamiento Urbanístico: “Se trata de un proyecto institucional y productivo que armamos para toda esta zona de la Banda Este, en una oportunidad anterior nos reunimos con los vecinos y les explicamos de qué se trataba el proyecto”, informó.

Respondiendo a una necesidad de descentralizar la Municipalidad, se pensó en habilitar distintas oficinas municipales en lugares alejados al sector centro, acercando de esta manera el municipio a muchos barrios desprotegidos: “Buscamos lugares estratégicos para ubicar en forma permanente estas oficinas, este espacio verde que reacondicionamos como plazoleta, nos pareció el ideal”. La plazoleta está ubicada en la Banda Este sobre el ingreso al barrio 200 viviendas, contiguo a los barrios El Milagro y Santa Ana, estas cercanías lo transforman en un Nodo de Centralidad que podrá ser aprovechado también por otros barrios un poco más alejados, “uno de los contenedores será destinado para la instalación de las oficinas, aún no sabemos cuáles van a ser, pero seguramente vendrán aquellas que son mas requeridas como Desarrollo Social, de la Juventud o de Habilitaciones, eso lo decidirá el intendente Sergio Salvatierra con su equipo de trabajo, lo importante es que los vecinos no necesiten trasladarse tanto para realizar un trámite municipal, que los puedan hacer muy cerca de sus barrios, mi tarea por ahora es la de concretar las instalaciones”, explicó Operti.

Con respecto al segundo contenedor, será destinado para la exposición de productos elaborados por medio de proyectos productivos de tipo familiar, “tenemos conocimientos de que las mujeres de esta zona son muy laboriosas, muchas de ellas elaboran sus propios productos con fines comerciales como tortas, tejidos o reciclados, son muy variadas las actividades que ellas tienen y nosotros les vamos a entregar un lugar donde puedan exponer y vender sus productos”.

Los ediles esperan poder sesionar

Hicieron la apertura, pero el COVID-19 condiciona las reuniones.

En la apertura de sesiones ordinarias de General Güemes, esta semana, el intendente Salvatierra no fue muy extenso en sus palabras, solo le tomó unos 20 minutos expresar todo lo que tenía preparado para esta ocasión, comenzando por recordar la situación económica en la que encontró el municipio, para luego dar a conocer todo el trabajo desarrollado por cada una de sus áreas, incluyendo los acercamientos con empresas del medio para realizar trabajos conjuntos a favor de la capacitación de jóvenes estudiantes: “Quiero agradecer a todas aquellas personas que están apoyando mi gestión, tenemos mucho por hacer y para seguir trabajando por nuestro pueblo, este año es un año muy excepcional porque nos tocó tener que afrontar una Pandemia a nivel mundial, hasta el momento no nos tocó ningún caso positivo del COVID-19, pero nos estamos preparando para lo peor, no puedo cerrar mi discurso sin antes agradecer a todos y cada uno de los trabajadores que nos están cuidando como a los médicos, enfermeras, policías, gendarmería, bomberos voluntarios, medios de comunicación a todo el personal municipal que no puede quedarse en casa porque cumple funciones específicas, a todos ellos gracias y le digo a mi pueblo que a esta enfermedad la superamos entre todos, con el esfuerzo conjunto de pueblo y Gobierno, por eso es muy importante que te quedes en casa” finalizó el intendente Sergio Salvatierra.

Por ahora los ediles no han definido qué día de la semana se llevarán a cabo la sesiones ordinarias, es muy posible que las puertas del Concejo Deliberante vuelvan a abrirse recién a mediados de este mes.