Zanetti: “A Lautaro Martínez le queda mucho en Italia”

El Pupi, dirigente del Inter, adelantó que no tienen intensiones de vender al Toro, aunque el Barcelona y otros clubes europeos intentarán contratar al exdelantero de Racing.

Javier Zanetti, vicepresidente de Inter de Milán, avisó hoy que al delantero nacional Lautaro Martínez le queda ‘mucho en Italia‘ ante los rumores de su posible salida a Barcelona, de España, o Manchester City, de Inglaterra.

“Estoy feliz por el presente de Lautaro. Tiene 22 años y un gran futuro, por eso es lógico que otros grandes lo quieran, pero yo creo que le queda mucho en Italia”, apuntó el ex futbolista interista y del seleccionado argentino en un vivo de Instagram con ESPN.

Lautaro Martínez marcó 16 goles en 30 partidos en la presente temporada, que se paró a mediados de marzo por el COVID-19 (coronavirus), y consiguió armar una dupla imponente con el belga Romelu Lukaku y entre ambos hicieron 39 tantos.

En consecuencia, varios clubes se interesaron en el ex Racing Club y el primero en hacerlo fue Barcelona, donde está Lionel Messi, y según los medios españoles ya acordó de palabra su futura llegada.

Asimismo, Mundo Deportivo, de Barcelona, explicó que hubo contactos entre el entorno del futbolista y el presidente, Josep Maria Bartomeu, más el área deportiva para contarle el proyecto y que la idea es ficharlo para ser titular. La única condición del jugador fue el pedido de un amistoso entre Barcelona e Inter, como agradecimiento al club milanés.

Sin embargo, el entrenador español, Joseph Guardiola, también puso su mirada en Martínez y lo colocó en carpeta para la temporada nueva para que sea la dupla de ataque con Sergio Agüero en Manchester City.

Por otra parte, Zanetti se refirió al argentino Mauro Icardi, actualmente a préstamo en París Saint Germain, de Francia, y comentó que aún “no hay nada hablado” porque aguardan que “todo regrese a la normalidad para saber qué sucederá”.

Además, el Pupi, el segundo futbolista con mayores presencias en el seleccionado argentino (142 partidos), recordó su gol frente a Inglaterra en el Mundial de Francia ’98, que llevó el encuentro a los penales tras el 2-2 en tiempo regular y suplementario.

“El gol a Inglaterra fue inolvidable. Por el rival, por el Mundial, y por lo que había en juego. Significó mucho aquella noche para mí”, rememoró.

A pesar de este momento, el ex lateral derecho, también reconoció que ‘nunca‘ vio tanto dolor en un vestuario como le pasó en el argentino luego de la eliminación en la copa del mundo de Corea-Japón 2002, a donde el equipo de Marcelo Bielsa llegó como candidato a campeón y se fue en primera ronda, siendo uno de los grandes fracasos mundialistas.

Por último, Zanetti se refirió a coronavirus y pidió que la gente se “cuide para salir adelante”.