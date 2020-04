Un mes sin fútbol... ¿y falta?

Todo cambió. Nada fue igual desde que la pandemia de coronavirus que afecta a todo el mundo puso freno al planeta. Como diría Cambalache: “¡Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio o chorro, generoso o estafador. Y todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor!”.

Lo cierto es que a esa comparación del siglo XX, en el tango escrito por Enrique Santos Discépolo en 1934, hoy se le sumó el COVID-19, que puso a todo ser humano en la misma balanza.

Y el fútbol tampoco no fue ajeno de esta dramática historia que dejó miles de muertos y contagiados y que llegó a los estadios y a sus jugadores, a pesar que muchos países tardaron en admitir la crisis. Argentina fue pionera en la prevención... y los clubes acompañaron.

Esta es la cronología de lo que pasó en nuestro país.

El 13 de marzo pasado se confirmó el primer caso de coronavirus en la Argentina, y mientras la pandemia ya azotaba al mundo, el fútbol local tardó cuatro días en determinar el parate de su actividad.

La situación que despertó las alarmas fue la negativa de River de presentarse a jugar ante Atlético Tucumán por la primera fecha de la Copa Superliga y para ello cerró el estadio Monumental, por lo que nadie, ni el árbitro Germán Delfino ni la delegación visitante, pudieron ingresar.

A todo esto se había jugado gran parte de la jornada, incluso Boca lo hizo más tarde ante Godoy Cruz en Mendoza, aunque en ninguno de los estadios hubo público.

El 17 de marzo la AFA, ante la negativa también de varios planteles y la posición de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) decidió frenar la actividad en principio hasta el 31 de ese mes, pero ahora, ante la prolongación de la cuarentena obligatoria del Gobierno, la fecha de regreso de la actividad es aún incierta.

Así fue la cronología de los hechos más importantes del primer tramo del tiempo en que Argentina se quedó sin fútbol por la pandemia:

11 de marzo: Pese a que la Secretaría de Deportes dispuso la suspensión de todo evento deportivo internacional en el país, el fútbol siguió con su competencia.

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, adelantó que los jugadores citados a la selección argentina que provengan de países con circulación comunitaria tendrían que estar aislados 14 días.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, pidió la suspensión de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022.

12 de marzo: La FIFA decidió postergar el comienzo de las eliminatorias sudamericanas, previsto para el 26 de marzo.

El Ministerio de Turismo y Deportes prohibió “preventivamente y hasta nuevo aviso” la concurrencia de público a “todos los eventos deportivos” de Argentina.

13 de marzo: El mismo día que se conoce el primer caso de coronavirus en el país, comenzó la Copa Superliga con el empate 0 a 0 de Gimnasia y Esgrima La Plata y Banfield y Patronato a San Lorenzo. Ambos partidos sin público.

14 de marzo: River Plate no se presentó a jugar ante Atlético Tucumán y cerró las puertas del Monumental. Adujo que “la competencia implica severos riesgos para la salud del plantel profesional y todos los involucrados en el partido”.

La Superliga Argentina informó que lo que hizo River es “pasible de sanciones”. El resto de la jornada se disputó con normalidad, a puertas cerradas.

15 de marzo: La AFA suspendió las categorías infantiles y juveniles. Se completa la primera fecha de la Copa Superliga, pero con críticas de los jugadores.

Alberto Fernández dijo que “el fútbol se juega a puertas cerradas, no habría inconvenientes. Ya que nos vamos a quedar en casa, para nosotros es un divertimento ver los partidos de fútbol”.

16 de marzo: una gran cantidad de jugadores de la Primera División manifestó su deseo de que se suspenda la actividad por el coronavirus. Se juegan partidos de la Copa Argentina, sin público. Sergio Marchi llevó el pedido al Gobierno y aseguró que la pelota se parará al día siguiente. No se juega Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Sarmiento de Junín por la Primera Nacional.

17 de marzo: el Ministerio de Turismo y Deportes anunció la suspensión de todas las categorías del fútbol argentino hasta el 31 de marzo y sugirió que no se realicen entrenamientos.

La Conmebol pospuso la Copa América, que iba jugarse de junio a julio en Argentina y Colombia, para el 2021.

18 de marzo: la Conmebol anuncia que la Copa Libertadores se encuentra “suspendida” y pone como fecha tentativa para reanudar el 5 de mayo. El ministro de Turismo y Deporte de la Nación, Matías Lammens, dice que es “difícil aventurar” una fecha de regreso para el fútbol y que es “imposible” que se vuelva a jugar el 1 de abril, como está previsto.

19 de marzo: los clubes de fútbol ponen sus predios a disposición del Estado para la atención y aislamiento de pacientes con coronavirus. San Lorenzo, Rosario Central, Newell’s, Banfield, River, Boca, Gimnasia y Esgrima La Plata y Racing, los primeros.

20 de marzo: el presidente de la AFA, Claudio Tapia, anticipa que a raíz de la suspensión de actividades y la cuarentena por el brote de coronavirus dispuesta por el Gobierno nacional, “el daño más grande” que sufrirá el fútbol argentino será “en lo ecoómico”.

22 de marzo: Alberto Fernández, afirma que el ‘fútbol puede esperar un poco‘ para regresar a su actividad normal porque ahora “la prioridad es atender la pandemia” de coronavirus.

26 de marzo: San Lorenzo y Estudiantes de La Plata son los primeros en hablar públicamente sobre el recorte en el sueldo de los futbolistas para poder afrontar compromisos.

La Conmebol anuncia que los clubes de la Copa Libertadores y Sudamericana 2020 podrán solicitar un adelanto de hasta el 60 por ciento de sus derechos de participación para palear la crisis por la pandemia.

30 de marzo: mientras el país se mantiene en vilo por la pandemia del coronavirus, las empresas de televisión por cable, que cobran su abono mensual por adelantado, incluyen en la facturación de abril el denominado “Pack Fútbol”, pese a que la Superliga está suspendida.

31 de marzo: las empresas Cablevisión y DirecTV confirman que suspenderán el cobro hasta que se resuelva la reanudación de los partidos de la Superliga. Estudiantes de La Plata es el primer club argentino que anuncia públicamente que implementará recortes salariales en sus jugadores de Primera División en forma “escalonada y solidaria”, para poder afrontar el pago para sus empleados.

1 de abril: el capitán de Boca Carlos Tevez dice que “cualquier futbolista puede vivir seis meses o un año sin cobrar o con el sueldo mínimo”, en medio de la problemática de los clubes para abonar los salarios de sus planteles profesionales.

2 de abril: jugadores de las categorías de ascenso del fútbol argentino critican duramente las declaraciones de Tevez y afirman que sus sueldos “son muy variados, porque a muchos ni siquiera les alcanza para vivir”.

7 de abril: River, Independiente y Lanús son los primeros clubes argentinos que activaron la solicitud para recibir el adelanto de fondos brindado por la Conmebol por su participación en las Copas Libertadores y Sudamericana 2020, respectivamente. Paralelamente, se da el primer caso de coronavirus en el fútbol argentino: Daniel Elkin, médico traumatólogo del plantel profesional del club Sportivo Belgrano de San Francisco de Córdoba, que milita en Federal A.

8 de abril: el jefe médico de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Donato Villani, insiste en que “el riesgo de contagiarse coronavirus jugando al fútbol es cero”, al igual que había afirmado antes de la suspensión de las actividades deportivas por la pandemia.

9 de abril: el Gobierno nacional anuncia medidas para beneficial a los clubes y federaciones, como así también al sector turístico, que consiste en una quita de casi total de las cargas previsionales, como así también ayuda económica para empleados de instituciones que no superen los 100 empleados.

10 de abril: el presidente Alberto Fernández anuncia una serie de medidas para flexibilizar la cuarentena, pero las actividades deportivas aún deperán esperar hasta el próximo 26 de abril. No así las de esparcimiento, que en cada provincia estará controlada por las administraciones locales.