Los artesanos de Cafayate piden ayuda alimentaria

Los latidos del Valle Calchaquí golpean como un eco lejano en las quebradas. Por estos días nadie transita la ruta del vino ni la del poncho ni la de los artesanos. Aturde el silencio en esa inmensidad tan concurrida en otras Pascuas. Hoy no se hará el milagro ahí. Al contrario, continuará el calvario de sus artesanos cuyos vinos, ollas, máscaras, tejidos, tallas en madera, joyas de alpaca y piedras, permanecerán guardadas en las cajas, y no servirá esta vez el arte para sustento como antes. Es que parece que nada será como era antes de la pandemia. Salvo la indiferencia que azota a este sector que literalmente hoy no tiene recursos ni para comer y no han sido mencionados en ningún beneficio de la asistencia social.

Impactó mucho el llamado de atención que hizo en su red social Facebook el ceramista René Alancay, quien expresó de manera desesperada con una imagen que compartimos en esta página, la enorme necesidad de ayuda que tienen los artesanos cafayateños, y sin dudas, esta situación se replica en otras localidades salteñas, donde el turismo es el motor que impulsa la economía.

En charla con El Tribuno, Alancay expresó: "Hablo en nombre de la Asociación de la Feria Artesanal de Cafayate, que tiene personería jurídica. Somos 40 familias que dependemos de nuestro trabajo que es la venta de los que hacemos a los turistas. Lamentablemente no podemos vender por delibery ni vender artesanías a nuestros vecinos. Trabajamos exclusivamente con el turismo y acá no hay nadie. Entendemos el tema de la pandemia, queremos hacer bien las cosas, pero nos han olvidado y no tenemos ni para comer".

Agregó: "Los legisladores Sergio Cisneros, que es diputado, y Sergio Saldaño, senador por Cafayate, nos dieron unos 30 mil pesos, con eso pagamos a la dueña del local que alquilamos para la Feria, pero nos alcanzó solo para la mitad y quedamos en deuda. No hay forma de pagar si no trabajamos. Hablamos con las autoridades para pedirles una ayuda en estas circunstancias, no estamos acostumbrados a pedir, pero ahora estamos necesitando mercadería para comer, y además dinero para solventar el alquiler, porque si bien hay cierta flexibilidad, igual tenemos que pagar y se nos va a hacer una bola de nieve".

Pedir para comer es algo que impresiona cuando el pedido viene de trabajadores que supieron autosustentarse siempre. "Al muncipio llegan módulos alimentarios pero el intendente Fernando Almeda nos ignora, le pedimos una reunión y no nos ha recibido. Estamos muy agradecidos con la ayuda de los legisladores pero no nos alcanza. Como asociación estamos muy mal y particularmente cada familia está pasando momentos de muchas necesidades, en mi familia por ejemplo, mi señora, mi hija y yo somos artesanos. También hay familias con muchos hijos que pasan hambre".

Orgulloso de su oficio, Alancay contó: "Nuestra asociación vende solo artesanías hechas por nuestras manos, nada industrializado, es una regla, hay trabajos en piedra, cuero, madera, macramé, alpaca, mucho tejido en lana de oveja, de llama, vinos artesanales, cerámica. Tenemos clientes de todo el mundo".

En enero, febrero, Semana Santa y julio es cuando mejor venden y el resto del año venden para mantenerse. Al menos así era antes del virus que está escribiendo un nuevo libro de la historia del mundo.