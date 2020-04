La obligatoriedad de barbijos en Salta, aún con "cabos sueltos"

Hoy entra en vigencia la obligatoriedad de utilizar barbijos o "tapabocas" en Salta por la pandemia de coronavirus. La falta de stock en las farmacias, las dudas sobre los criterios para confeccionarlos caseramente y la necesidad de controlar a quienes los venden en la calle sin recaudos para manipularlos son algunos de los puntos que no se resolvieron todavía.

Si bien la medida fue anunciada el martes, hasta ayer pocos habían adoptado la medida en los barrios de Salta capital.

El gobernador Gustavo Sáenz había informado en su momento que la decisión se tomó conjuntamente con los intendentes. Sáenz dijo que la medida apunta al "bien de todos los salteños", y resaltó que "la lucha contra el COVID-19 recién se inicia".

"El lunes deberán estar todos con barbijos en las calles. La importancia radica en evitar el contagio con pacientes asintomáticos. Es una forma de cuidarse y de cuidar al otro, por el bien de todos", señaló en su anuncio el gobernador.

"No se sabe cuáles son las condiciones mínimas que debe tener un tapabocas. Se habló de un papel tipo servilleta, pero no sirve de nada si luego se tira a cualquier lado", dijo el vicepresidente de la Cámara de Farmacias de Salta, Francisco Puló.

El referente de los farmacéuticos consideró que no se explicó claramente cómo se impelentará la medida.

En un recorrido por algunos barrios, ayer ya se podían ver barbijos tirados por las calles y veredas.

Una mujer que vendía tapabocas artesanales, de tela tan fina como papel manteca, los ofrecía a 3 por cien pesos. Un modelo "reforzado" estaba a 50 pesos. No tenía idea de quién los confeccionó, no venían en ningún envoltorio y los manipulaba sin guantes, al mismo tiempo que manejaba la plata que cobraba. Seguramente esos tapabocas llegarán a los que no saben que a partir de hoy rige la obligación y los comprarán en la calle para salir del paso.

El otro problema que ya surgió es que no hay stock. "No tenemos de los que están aprobados por la Anmat", confirmó Puló, y dijo que necesitarán el apoyo del Gobierno para abastecerse.

Circulación

Desde la Cámara de Farmacias plantearon que el personal policial está impidiendo la circulación de los trabajadores farmacéuticos hacia sus lugares de trabajo.

"Nosotros estamos reclamando una medida. Los uniformados desconocen el rol fundamental de un trabajador de farmacias. Si esto no se resuelve vamos a cerrar todas las farmacias de Salta", dijo Puló.

Para hoy está prevista una reunión por teleconferencia entre los empresarios del sector y funcionarios del Gobierno de la Provincia para tratar este tema.

Etapa de la pandemia

El gobernador Gustavo Sáenz decidió, tras una reunión con intendentes mediante videoconferencia, que sea obligación cubrirse la boca. Sin embargo, destacó que la mejor profilaxis consiste en el correcto y constante lavado de manos, evitar tocarse los ojos, nariz y boca y el distanciamiento entre las personas.

Consideró que el uso generalizado de barbijos es oportuno, de acuerdo a la etapa epidemiológica que atraviesa la provincia.

Por ahora, la conciencia no se instaló en los barrios capitalinos en donde muchos días la cuarentena no se cumple