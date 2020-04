Salieron a buscar trabajo y ahora no pueden volver a casa

Alrededor de veinte hombres de Rosario de Lerma que salieron hace dos meses a trabajar a la cosecha de aceituna en San Juan no tienen cómo volver a sus hogares, y quedaron atrapados por la cuarentena y sin poder pagar los alojamientos y con escaso dinero para subsistir estos días.

Son trabajadores que salieron de los barrios Islas Malvinas, San Jorge y San Rafael de Rosario de Lerma a buscar nuevos horizontes luego de terminada la alicaída temporada de tabaco en la región del Valle de Lerma. Para colmo en la localidad de Media Agua, distante a unos 56 kilómetros de la capital sanjuanina, el tiempo no les jugó una buena pasada a los productores de la zona. Las lluvias y el granizo amainaron la cosecha, y luego llegó la cuarentena del coronavirus que terminó por complicar aún más la vida de las familias que dependen de esta producción.

"Llegué con un grupo de diez personas de Rosario de Lerma, y aquí habían otras tantas ya trabajando. Somos en total veinte rosarinos que tuvimos que salir a buscar trabajo fuera de Salta porque allá no hay nada. Pero la mano en la cosecha de aceituna se puso fea de repente en San Juan. No podemos cobrar y no tenemos dinero para comer", graficó la situación Ricardo Zenón Puca en comunicación con El Tribuno.

Él es padre de familia. Tiene dos niños de 5 y 12 años. Luego del tabaco salió a buscar nuevos rumbos. Varios rosarinos acostumbran este tipo de trabajo "golondrina" en diferentes puntos del país. "No hay trabajo en Rosario, no queda otra que aventurarse por la familia, ahora nos fue mal. Nos pagan con cheques y los bancos no abren por ahora. No podemos pagar alquiler y la comida del día", contó.

Solo una quincena

Puca explicó su deseo de volver a la provincia: "Queremos volver pero no sabemos cómo. Nosotros no salimos de vacaciones, tuvimos que salir a trabajar afuera porque en Salta no hay trabajo". Tan mala suerte tuvieron todos los trabajadores rosarinos en esta cosecha de aceituna que apenas van a cobrar entre 15 a 20 mil pesos por la única quincena trabajada en los campos sanjuaninos.

Otro plan para sobrevivir

La realidad de estos trabajadores salteños no escapa a la situación sanitaria de toda Argentina. Debido a la cuarentena las producciones regionales no se han podido desarrollar como en años anteriores. Entre los salteños también hay mujeres. Todos salieron de Salta con el mismo objetivo: buscar el sustento para sus familias. Luego de esta cosecha algunos tenían pensado seguir camino a Mendoza y otros a Neuquén. Sin embargo, la complicación de trasladarse y las producciones estancadas los ha dejado sin la posibilidad de continuar este derrotero