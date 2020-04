Nahir Galarza le teme al coronavirus y pidió prisión domiciliaria

Pese a la cuarentena y el temor a los contagios de sus compañeras de la cárcel de mujeres de Paraná, Nahir Galarza trató de abstraerse del pánico. Por estos días, sin recibir la visita de sus padres, pasaba sus días haciendo ejercicios o leyendo los cuentos de horror y misterio de Edgar Allan Poe. Por las noches, repetía una costumbre que tenía de adolescente: ver películas de terror.

Sin embargo, su deseo es volver a su casa.

Como cientos presos en todo el país que temen contagiarse del coronavirus a pesar de que ningún detenido del país fue reportado como infectado por autoridades penitenciarias, la joven de 20 años condenada a cadena perpetua por mata el 29 de diciembre de 2017 a Fernando Pastorizzo de dos disparos con la pistola 9 milímetros de su padre policía pidió la prisión domiciliaria.

Apenas se supo la noticia, Galarza se convirtió nuevamente en trending topic en Twitter con más de 1100 mensajes a mediados de la tarde de hoy. Los comentarios son dispares: desde gente que recuerda el delito que cometió y que critica a quienes la reivindican, los usuarios que aprovechan la ocasión para crear nuevos memes y hasta personas que se preguntan por qué Nahir acaso es trending topic otra vez, como agotadas de hablar de ella.

Galarza formuló el pedido a través de sus defensores, José Ostolaza y Pablo Sotelo, quienes hicieron una presentación ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos para pedir la excarcelación de Nahir hasta que la sentencia quede firme. La joven fue condenada el 3 de julio de 2018 por el Tribunal Oral de Gualeguaychú, presidido por el juez Mauricio Derudi.

“La idea es que cumpla la condena en la casa que sus padres alquilan en Paraná, junto a ellos y a su hermano”, dijo un allegado a la familia.

El pedido judicial se hizo de manera online y reclama la excarcelación de Nahir. “Por la violación del plazo razonable de las leyes 24.390, su modificatoria Ley 25.430, artículo 18 y 75, Constitución Nacional, solicitando se le otorgue la libertad con medidas de coerción”, asegura el texto, que apunta a "el paso del tiempo que indudablemente influye en los riesgos procesales y el vencimiento de la prisión preventiva”.

Los abogados de Galarza argumentaron en su pedido “la inexistencia de riesgos procesales". “La sentencia a prisión perpetua no se encuentra firme, ya que fue solicitada una revisión ante la Corte Suprema de la Nación y no existen riesgos procesales porque el juicio oral ya se concretó, por lo tanto no existe riesgo de fuga", aseguraron,

“Ahora mucha gente va a entender lo que es el encierro, ojalá no haya más contagios y se termine todo esto”, le dijo Nahir a una compañera la semana pasada. Pasa sus días además leyendo apuntes para la carrera de Psicología y escribe poemas para el libro que aún no decidió si dará a conocer. Al mismo tiempo, se preparan un documental y una serie sobre le caso y el pasado de la joven.

