Vecinos indignados por no poder pagar facturas en Güemes

Un grupo de vecinos de la ciudad de General Güemes llegaron hasta el edificio municipal para expresar su molestia debido a la frustración que han experimentado al no poder pagar sus boletas de servicios. En el lugar fueron recibidos por el secretario de Gobierno, contador Marcelo Lazarte, quien escuchó las quejas e intentó acordar una solución para ser transmitida a los directivos de Edesa, debido a que junto al Correo Argentino son los únicos lugares donde se puede abonar con dinero en efectivo.

Poder cumplir con el pago de las facturas de servicios o tarjetas de créditos se ha transformado en una verdadera odisea, la escasez de lugares donde poder efectivizar el pago genera grandes aglomeraciones de personas, que va a contramano de todo lo aconsejable con respecto a la lucha contra el COBID-19. En Gral. Güemes existen solo dos lugares donde se puede abonar con dinero en efectivo, uno de ellos en el Correo Argentino y le segundo las oficinas de Edesa, ambos suelen amanecer con largas filas de personas de todo el departamento esperando por la apertura de las oficinas. Las colas pueden llegar a cubrir hasta cuatro cuadras, con un lento desplazamiento que obliga a una espera de varias horas.

Muchos de los vecinos que decidieron dirigirse esta mañana hasta el municipio han intentado por casi tres días cumplir con el pago pero no pudieron llegar hasta las cajas. El sistema implementado por las empresas es primero dar prioridad a las personas mayores, después atender hasta el mediodía y, como el pago cierra a las 15, distribuir un total de 60 números entre los que aún quedan en la fila, lamentablemente esa cantidad es insuficiente para cubrir a todos los faltan ser atendidos. Aquellos que no llegaron a recibir un número reaccionan en contra del personal de guardia, quienes controlan el ingreso al lugar de cobro. Esta situación se viene repitiendo desde la semana anterior, como no hubo ningún cambio en el sistema de atención, un grupo importante de personas que quedaron con las facturas en la mano exigieron a las autoridades municipales que tomen cartas en el asunto.

“Vamos a reunirnos con las autoridades de Edesa porque allí es donde se generan los mayores conflictos, hemos visto que la fila de gente da vuelta toda una manzana, entendemos que no es lógico que deban venir varios días y esperar muchas horas y regresar sin ser atendidos. Debemos encontrar una solución, por lo menos para que si alguien que ocupa un lugar en la fila sepa si va a tener oportunidad de ser atendido antes de iniciar una espera de dos o tres horas, para ello creo que la entrega de números va a ser lo mejor, el personal de Edesa ya debe tener una idea de cuantas personas puede atender cada día, así el que espera está seguro que va poder pagar sus boletas. De todas formas esta situación va a finalizar pronto, cuando la mayoría haya cumplido con el pago, pero debemos trabajar en una solución para que el próximo mes, si continúa la cuarentena, no se originen los mismos problemas”, manifestó el contador Lazarte.

