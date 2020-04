El 90 por ciento de los comercios no pagó el alquiler por el aislamiento obligatorio

El sector comercial de Salta atraviesa un momento muy delicado como consecuencia del aislamiento social, situación que llevó a una paralización de la actividad que también afecta a otros sectores, como el inmobiliario.

Tan grave es la situación que el 90 por ciento de los comercios no pudo cumplir con el pago del alquiler de los locales donde funcionan, de acuerdo a datos preliminares de un estudio provincial y nacional que elabora el Colegio de Inmobiliarios.

Juan Martín Biella, presidente de la institución en Salta, indicó a El Tribuno que, si bien hay voluntad de propietarios para esperar a los inquilinos hasta que la situación se reactive, muchos dueños de comercios ya piden rescindir los contratos de locación para cerrar sus negocios.

Biella indicó, por otra parte, que en el rubro de alquiler de viviendas no hubo grandes problemas de pagos. "Se entiende que es porque la gran mayoría de los salteños son directa o indirectamente asalariados del Gobierno", consideró.

"El principal comitente es el Estado y, mientras no se corte esa cadena de pago, mucha gente puede cumplir con su alquiler, pero no así los segmentos profesional o del comercio", advirtió.

El titular del Colegio de Inmobiliarios deslizó que "nosotros estamos recomendando a los propietarios que no pierdan a los buenos inquilinos, que les den oportunidades, pero hay muchos que no están pudiendo pagar impuestos, sueldos y, lógicamente, tampoco el alquiler".

"Muchos propietarios han bonificado parte del alquiler y, aun así, hay inquilinos que quieren rescindir porque no pueden sostener su negocio ni pagarle a sus empleados", explicó Biella y dijo que ahí surge otro problema porque "no se pueden ir ya que no pueden hacer el traslado de sus cosas".

Predisposición

"Hay predisposición de los propietarios a renegociar contratos y esperar a los inquilinos, pero la situación es mala", lamentó.

"Más del 90 por ciento no está pudiendo pagar el alquiler porque no pueden trabajar", alertó Biella en diálogo con este diario y agregó que "los comerciantes se quejan porque los supermercados, que no cumplen con las medidas de seguridad, pueden vender todo tipo de productos y los comercios no pueden y están condenados a la quiebra".

Advirtió además que "la situación del sector inmobiliario es crítica, hasta ahora se ha podido cumplir con las obligaciones con las pocas herramientas que tenemos como deliverys, teléfono, correo privado, etcétera", pero no saben cuánto más aguantará el sector sin actividad comercial.

"Los inquilinos de vivienda están contenidos en su gran mayoría, no así los profesionales, autónomos o comercios", insistió.

Quiebras

Por otro lado, Biella consideró que "es muy grande el sector que en dos meses va a tener que cerrar si el Gobierno no los contiene y hace las cosas bien", y aclaró que "para nosotros hacer las cosas bien es abrir las instituciones".

"Todo se reactiva con instituciones, protocolo, trabajo y voluntad. Que no nos maten", reclamó.

Finalmente, consideró que las autoridades "tal vez no tomaron la dimensión de lo que están haciendo con el pequeño e incluso con el gran comerciante, porque mientras más grande es la empresa más empleados tiene".

"Además, ya veníamos de una recesión económica, no es que el sector comercial estaba en una buena situación y surgió esto de la pandemia", concluyó.

Más del 40% de los inquilinos no pudo pagar

Desde la federación que los agrupa advirtieron que la situación va a empeorar

El presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz, señaló que el 40% de los inquilinos no pudo pagar sus alquileres en abril, y advirtió que en mayo “va a ser un poco más grave”.

“Es un dato preocupante y nos sorprendió que sea tan alto el número de dificultades para pagar el alquiler en abril, en torno al 40% de los inquilinos. Suponemos que en mayo va a ser un poco más grave”, dijo Muñoz en declaraciones radiales que recoge el sitio El Economista.

Según un relevamiento que realizó la Federación a 8.000 personas de todo el país, el 42,1% de los inquilinos no pudo pagar el alquiler de abril por la pérdida de sus fuentes laborales y el 50,7% denunció que las inmobiliarias se negaron a darles un CBU para realizar una transferencia.

“Esto es evasión. No querer pagar impuestos”, añadió en alusión a la conducta de los dueños de viviendas que no declaran los contratos de alquiler.

Asimismo, el 58,4% de los encuestados aseguró percibir menos ingresos comparado con marzo, mientras que el 34,1% respondió que tiene un miembro del hogar que perdió el trabajo o no percibe ingreso alguno desde que empezó la cuarentena.

“Los inquilinos atraviesan una crisis gravísima. Es fundamental que se congelen los precios de los alquileres y se suspendan los desalojos por dos años. Además, es urgente, apenas reabran el Congreso, que se vote una ley de alquileres que lleve tranquilidad a nueve millones de inquilinos de todo el país”, agregó Muñoz.

Desde el 29 de marzo, el Gobierno dispuso a través de un DNU el congelamiento de los precios de los alquileres y suspensión de los desalojos por falta de pago hasta el 30 de septiembre de este año.

Ley de alquileres

“Hoy la urgencia es que la gente no quede en la calle y para eso el decreto suspende los desalojos. Para después de octubre, nuestra intención es que se vote la ley de alquileres apenas se abra el Congreso, que se suspendan los desalojos y se congelen los precios de los alquileres para un tiempo más largo”, indicó.