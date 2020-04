La Provincia espera este fin de semana la autorización

El ministro de Gobierno de la Provincia, Ricardo Villada, estimó que este fin de semana el Gobierno nacional dictará la norma para poner en vigencia las nuevas actividades exceptuadas desde el lunes. Se mostró muy confiando en las declaraciones que hizo ayer el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, de avanzar en la cuarentena administrada en lugares sin circulación viral.

“No obstante vamos a ser prudentes. Cuando se habla de comercios minoristas son muchos los rubros que abarca y no sabemos si alcanzará a todos. En cuanto a las actividades profesionales de la salud, se habilitará la atención médica, las ópticas, conforme a lo que se viene charlando”, dijo el funcionario en diálogo con El Tribuno.

Controles

Destacó que seguirán los controles rigurosos, ya que el aislamiento social sigue vigente hasta el 26 de abril. “La actitud del Gobierno provincial fue acompañar las medidas de la Nación en el marco de que una emergencia de estas características requiere el respeto por una conducción. En la medida que los protocolos sanitarios no satisfagan a la autoridad nacional, al Ministerio de Salud no se avanzará. Creemos que eso está muy bien. No hay que echar por la borda semejante esfuerzo que hicieron todos los argentinos y que permitieron los resultados que tenemos sobre la circulación del virus”, agregó Villada.

Ayer Santiago Cafiero marcó las diferencias que se presentan en el país por el COVID-19. “Hay realidades distintas y las estamos atendiendo. Hay zonas que están muy abarrotadas, como el Conurbano, que tienen una complejidad distinta a zonas más alejadas, incluso dentro de la provincia de Buenos Aires”, señaló el titular de ministros en declaraciones a la TV Pública, y destacó la necesidad de “tener una mirada inteligente sobre sectores y actividades que se pueden ir reanudando” paulatinamente.

Con Kicillof

En ese marco, Cafiero recibió ayer en la Casa Rosada al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien le presentó su plan para administrar la cuarentena en las zonas donde no haya circulación del virus, que no incluyen el conurbano, por la alta densidad de población.

La propuesta bonaerense incluye como posibilidad la reanudación de la construcción privada, algunos oficios y profesionales independientes, además del delivery para todos los comercios, sin apertura de locales.

Una de las provincias que también solicitó administrar la cuarentena fue Neuquén, y su gobernador, Omar Gutiérrez, indicó que en las próximas horas se anunciará “una nueva medida para autorizar bajo un protocolo estricto” distintas actividades.