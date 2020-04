El rugby femenino no detiene su crecimiento en el país

El rugby ha dejado de ser un juego estrictamente de hombre. Si bien en el universo de la ovalada las diferencias en juego y cifras siguen siendo enorme, el rugby femenino de a poco va sosteniendo su progreso a nivel nacional con crecimiento sostenido entre 2012 y las últimas estadísticas recibidas en 2019.

La paralización de actividades todavía no han podidos refrescar las estadísticas en este 2020, pero lo que está a mano permite reflejar la realidad de las mujeres que se han atrevido a romper la barrera de un mundo que hasta hace pocos años atrás era exclusivo de los hombres.

Con el correr de los años, el rugby femenino en Argentina viene demostrando un crecimiento importante con varios factores ligados a la evolución y su visibilidad en todo el mundo y también en la región sudamericana.

Respecto al 2019, se desprenden algunos números aportados por el área de Desarrollo y Competencia de la Unión Argentina de Rugby. El rugby femenino creció 121% en los últimos 5 años. Respecto a 2018, el año pasado hubo un crecimiento del 15%.

Hoy hay 6.084 chicas que practican el rugby en el país, según estadísticas de fines de 2019. En edad competitiva, es decir, a partir de M-15, son 5.142 chicas. A nivel local, la Unión de Rugby de Salta tiene 296 jugadoras fichadas, 249 en el área competitiva y 47 en no competitiva. En la región NOA, la unión salteña es la segunda con mayor número de jugadoras; primero está Tucumán con 369 jugadoras fichas, después de Salta aparece Santiago del Estero con 169 y cierra Jujuy con 78.

Si se toma en cuenta el total de las cifras del rugby competitivo de la UAR, con hombres y mujeres, el rugby femenino representa el 7,17 %. En 2012 el porcentual no llegaba a un punto (0,88%), en 2014 llegó a 3,50 %, en 2016 a 4,35% y en 2018 a 6,29%.

“En el año 2019 hemos definido, con el aval de los presidentes de las 25 uniones provinciales, una mayor asignación de recursos al rugby femenino con el fin de hacer un deporte más inclusivo e igualitario”, señaló Carlos Barbieri, miembro del Consejo Directivo de la UAR a cargo del desarrollo del rugby femenino.

El dirigente señaló que la entidad madre del rugby argentino tiene un plan de trabaja para el desarrollo del rugby femenino para el período 2019-2021. “Establecimos un plan estratégico y robusto de desarrollo de rugby femenino 2019-2021 que tiene entre sus principales objetivos: incrementar la cantidad de chicas para rugby infantil, aumentar las competencias nacionales y encuentros locales, jerarquizar la competencia regional de clubes y selecciones, capacitar entrenadoras y réferis y también ofrecer cargos operativos y dirigenciales para las mujeres. A su vez, seguir ampliando la base de jugadoras para el alto rendimiento, para continuar con la preparación de las competencias internacionales de nuestro seleccionado”, agregó Barbieri.

Entre las competencias exclusivas para el rugby femenino están los certámenes de cada unión provincial, la competencia regional, el Nacional de Clubes y el Seven de la República.

En tanto, las competencias internacionales para el seleccionado argentino son el Sudamericano, el Torneo Valentín Suárez, la clasificación para el Circuito Mundial de Seven 2021 y la clasificación a los Juegos Olímpicos.

Cantidad de jugadoras dividido por las 8 regiones y las 25 uniones afiliadas a la UAR.

Región Centro

Unión Andina: 257.

Unión Cordobesa: 648.

Región Litoral

Unión Entrerriana: 348.

Unión de Rosario: 228.

Unión Santafesina: 210.222

Región Noreste

Unión de Formosa: 245.

Unión de Misiones: 268.

Unión de Nordeste: 266.

Región Noroeste

Unión Jujeña: 78.

Unión de Salta: 296.

Unión Santiagueña: 169.

Unión de Tucumán: 369.

Región Oeste

Unión de Mendoza: 208.

Unión de San Luis: 119.

Unión Sanjuanina: 127.

Región Pampeana

Unión de Mar del Plata: 108.

Unión Oeste de Buenos Aires: 366.

Unión del Sur: 148.

Región Patagónica

Unión del Alto Valle: 389.

Unión Austral: 219.

Unión de Chubut: 123.

Unión Lagos del Sur: 98.

Unión Santacruceña: 82.

Unión de Tierra del Fuego: 143.

Región Buenos Aires

Unión de Buenos Aires: 596.