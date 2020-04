Respuestas por los 10 mil pesos y previsionales

Oscar Sardina (Capital): estoy divorciado desde 1991. Los datos de Anses están desactualizados y me deniegan el beneficio de los $10.000 por ese motivo. ¿Cómo se puede arreglar?

Buen día Oscar. Anses hizo los cruces de datos socioeconómicos con la información disponible en sus bases de datos. Seguramente nunca se presentó documentación respaldatoria sobre el divorcio (sentencia de divorcio). Hay muchas personas a las que se les ha denegado el ingreso familiar de emergencia.

Le sugiero que envíe un correo electrónico a consultas@anses.gob.ar detallando el motivo del error. De acuerdo a información del Organismo, se abrirá una segunda instancia para los casos rechazados a partir del 22 de abril.

Joaquín Quispe (Capital): trabajo de albañil y estoy sin trabajo. Me salió el ingreso familiar de emergencia pero no pude cargar a tiempo mi CBU. Ahora no puedo porque tengo DNI terminado en 1. ¿Qué puedo hacer? Estoy preocupado porque ese dinero es importante.

Buen día Joaquín. Por la gran cantidad de casos que estaban en condiciones de recibir el IFE (más de 7 millones de personas), se ha establecido un calendario para que los titulares elijan la modalidad de cobro a partir de la terminación de DNI. Por ejemplo hoy, sábado 18, le corresponde a quienes tienen DNI finalizados en 4 y 5. Pero no se desespere porque, a partir del lunes 20 de abril, cuando finalice el lunes la carga, se abrirá una nueva instancia para que aquellos que no hayan podido informar oportunamente. Se va a informar en la página www .anses.gob.ar/ingreso-familiar-de-emergencia.

Reinaldo Estévez (Vaqueros): soy jubilado de la segunda franja, quisiera saber si me corresponde el bono para jubilados.

Buen día Reinaldo: A partir del viernes 24 de abril comienza el pago a jubilados y pensionados de la segunda franja, es decir haberes superiores a $ 17.859. Aquellos jubilados y pensionados con haberes de hasta $ 18.892 tendrán un bono extraordinario por la situación sanitaria y económica. Los jubilados de la mínima (o menos) recibirán $ 3.000, el resto, la diferencia entre su haber y el tope máximo. Ejemplo para un haber de $ 17.000, le pagarán $1.892.

Claudio Russo (Capital): me aprobaron el pago de los $10.000 y elegí para cobrar la Red Link porque no tengo cuenta bancaria. Explique por favor como continúa el trámite y cuándo podré recibir esa ayuda.

Buen día Claudio. Efectivamente las opciones para recibir los $10.000 son varias. Quienes no tengan cuenta bancaria pueden elegir entre extracción (sin tarjeta de débito) en cajeros automáticos de Red Link del Banco Nación o en Red Banelco. Otra alternativa es el cobro por Correo Argentino.

En su caso, le van a enviar una clave de ocho dígitos a su celular o correo electrónico. El día de pago que le corresponda, según calendario, deberá dirigirse a un cajero automático de Red Link. Ingrese a la opción “operar sin tarjeta”, luego coloca la clave y el número de DNI. Finalmente, ingrese el importe a retirar: $10.000 (deberá retirar todo de una sola vez).

El ingreso familiar de emergencia se comenzará a pagar desde el jueves 21 de abril hasta el 5 de mayo próximos de acuerdo a terminación de DNI del titular.

Omar Peloc (Santa Victoria): informaron que el subsidio de $10.000 se puede cobrar por Correo porque acá no hay banco. Por favor explique cómo hacer.

Buen día Omar. Efectivamente una de las alternativas de cobro es a través del Correo Argentino. A quienes opten por ella se les va a pagar de acuerdo al cronograma que se establezca para cada localidad. Seguramente, por cuestiones logísticas, los plazos serán poco más largos que en la red bancaria. Con su número de CUIL podrá consultar la fecha en la página de ANSES. Es un pago por ventanilla así que simplemente deberá presentar su DNI.

Daniela Cussi (Gral. Güemes): me denegaron el subsidio de $10.000 porque según los registros de ANSES tengo 66 años, pero nací en 1984 y tengo 36. Qué puedo hacer? Necesitamos ese dinero.

Buen día Daniela. El ingreso familiar de emergencia se paga a titulares que tengan entre 18 y 65 años de edad. Hay casos en los que lamentablemente figuran errores en la carga de las fechas de nacimiento. Seguramente por lo que comenta se ha ingresado un año de nacimiento en 1954 en vez del verdadero año de 1984.

Envíe un correo detallando el reclamo a consultas@anses.gob.ar para que puedan corregirlo. Le van a informar como seguir con el trámite en una próxima etapa a partir de 22 de abril.