Celso Ayala: “Para Gallardo, las cosas siempre fueron blanco o negro”

El ex defensor paraguayo de River Plate Celso Ayala recordó hoy que para el actual entrenador "millonario" Marcelo Gallardo, ex compañero de plantel en su época de jugador, "las cosas siempre fueron blanco o negro", lo que entendió como una demostración de personalidad para defender su pensamiento.

"Yo lo veía al 'Muñeco' con mucha capacidad para tener una idea y mantenerla, para él las cosas eran blanco o negro y las sostenía con su manera de pensar y eso es clave para todo lo que está viviendo, hay que tener personalidad y él siempre la tuvo", contó Ayala en una nota con Télam.

"Siempre tuvo las cosas muy claras, decidía algo y lo mantenía, en el fútbol eso es clave y como entrenador se nota en cada decisión que toma, en cómo arma los equipos, en cómo va cambiando jugadores y rinden todos", consideró.

En cuanto al futuro, Celso Ayala campeón junto al "Muñeco" en el 1996 y 1997 dudó: "No sé si algún entrenador va lograr todo esto que consiguió, va a ser muy difícil estar tanto tiempo peleando todos los campeonatos y ganando tantas copas".

"Para el que venga después va a ser duro, es una mochila muy pesada la que tendrá que agarrar el técnico que lo suceda porque le va a dejar la vara muy alta y le van a pedir que siga ganando, algo que no es fácil de seguir haciendo", reflexionó.