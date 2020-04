Piden una solución por la basura en el complejo Procrear del Huaico

En medio de la pandemia por coronavirus, vecinos de barrio Procrear Huaico tienen que hacerle frente a otro problema: la basura. Resulta que luego de que se entregaran las casas y departamentos de ese complejo habitacional allá por 2017, comenzó a surgir un gran problema entre quienes allí viven y es que no hay dónde dejar la basura. “El problema básicamente radica en que durante mucho tiempo no hubo una administración entonces los vecinos que viven en los departamentos, comenzaron a dejar la basura en los cestos de la plaza. Luego comenzaron a abrir locales comerciales y a poblarse más el lugar convirtiendo todo en el combo perfecto para dejar la plaza repleta de basura que durante la noche los perros destrozan”, contó una vecina que reside allí. Las casas fueron adjudicadas por banco Hipotecario en noviembre de 2017, previo sorte de Procrear.



La mujer, que se comunicó a través de El Tribuno WhatsApp, explicó que luego de varios años en estas circunstancias una inmobiliaria se hizo cargo de la administración y comenzaron a recolectar la basura y a mantener el espacio en buenas condiciones, pero todo esto se frenó debido al aislamiento obligatorio. “Los cestos de basura que son para quienes ocasionalmente se encuentran en la plaza, son utilizados por los comercios de la zona y por los propios vecinos que sin ningún reparo dejan el lugar repleto de bolsas. Claro está que el basurero no las recoge porque esos cestos son de plaza y no les corresponde. Tendrían que correr por todo el complejo”, remarcó la mujer.

Dentro de ese espacio urbanístico se puede ver que muchas son las casas que no cuentan con un cesto de basura propio, lo que lleva a preguntar: A dónde dejan la basura. La mujer dijo además que abrieron muchos locales comerciales y que ellos mismos son los que dejan la basura en un lugar que no corresponde. “ Imagino que la administración volverá después de la cuarentena. Entendía que los que administran departamentos estaban entre los trabajos esenciales. No sé en qué habrá quedado todo porque muchos vecinos no querían pagar ya que el monto era alto sumado a que esas casa fueron entregadas con créditos UVA cuyas cuotas superan los 18 mil pesos”, aclaró la mujer. "En nombre de los vecinos pedimos una solución urgente ya que esto se está convirtiendo en foco de infección muy grande. Queremos una solución", remarcó.