El tenista Fognini y el “Pichi” Campana cuestionan el regreso del fútbol

Todo va camino a que el fútbol regrese a la actividad antes que otras disciplinas. Sin público, seguramente. Pero esta decisión que parece estar ya tomada por parte de los dirigentes del deporte que domina el planeta no cae bien. Ni en sus propios ámbitos y mucho menos en los ajenos.

Es el caso del tenista italiano Fabio Fognini, quien afirmó durante el fin de semana que “los que mandan en el fútbol están locos” al criticar la posibilidad de la vuelta de los torneos en el marco de un levantamiento moderado, en este caso en su país, Italia, del aislamiento social por la pandemia de coronavirus.

Hay miles de muertos y algunos hablan de la vuelta del fútbol. Para mí los que mandan en el fútbol están todos locos”, dijo Fognini en una entrevista con el diario Corriere dello Sport publicada.

El número 11 del ranking ATP agregó que “están bromeando con la salud de las personas porque sólo persiguen un negocio. ¿Cuál es el punto de reapertura sin espectadores?, ¿Cuál es el significado de San Siro vacío? No existe, vamos”.

El confinamiento obligatorio en Italia es hasta el 3 de mayo, y según informan medios locales, los futbolistas volverán a entrenarse a partir del día siguiente, el 4, con el objetivo de no perder más dinero a causa del parate.

Italia registró ayer 433 muertos a raíz del virus, se trata de una cifra más baja desde hace una semana e inferior a la víspera (482), que llevó el trágico balance total de fallecidos a 23.660, sobre casi un total de 179 mil infectados y más de 47 mil recuperados.

Sobre su futuro, Fognini aseguró que le gustaría dedicarse, una vez que deje el tenis profesional, “a ser dueño de un club de scouting como Francesco Totti en el fútbol”.

En Argentina, un pensamiento similar reflejó el exbasquetbolista Héctor Campana, actual presidente de la Agencia Córdoba Deportes. El “Pichi” afirmó que para evitar contagios de COVID-19 entre los jugadores no ve “viable que vuelvan a entrenar” ante el reclamo de Andrés Fassi, presidente de Talleres, que armó un protocolo de regreso a los entrenamientos. “Hablé con la gente de Talleres y me manifestaron la posibilidad de entrenar, les dije que era muy difícil, obviamente consulté con las autoridades de Salud. Siempre es conveniente coordinar y no cortarse solos. Por ahora es un inconveniente, en el corto plazo”, refirió el funcionario cordobés.

“Es fundamental lo sanitario en estos momentos y evitar los posibles riesgos. Creo que lo que estamos haciendo es restringir el tránsito porque ya hay en nuestro país circulación comunitaria. El problema son los focos de contacto”, sostuvo el exjugador de básquetbol de Atenas de Córdoba, River y Boca, entre otros.

“Pichi” Campana prosiguió con lo peligroso que es jugar a puertas cerradas, como muchos pretenden, porque “después los jugadores tienen una vida y quién sabe lo que hacen. No se le pueden hacer análisis antes de cada partido”.

“Va a haber presiones porque la economía está complicada”, admitió quien se inició en la actividad política en 2003 como concejal de Córdoba.

En Argentina, hasta las primeras horas de la tarde de ayer se registraron 132 muertes en total, con más de 2.800 contagiados.