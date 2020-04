Desde la aparición del primer caso de dengue que tuvo lugar el pasado 19 de marzo, los casos positivos fueron en aumento, si bien no en forma exponencial pero sí en forma constante, sumando hasta el momento 15 casos en total.

Según lo informado desde el hospital Joaquín Castellanos, el sector donde se registraron la mayoría de los últimos casos fue en el barrio 1º de Mayo, allí hay 11 personas que se encuentran realizando una recuperación en forma ambulatoria, con el correspondiente aislamiento para evitar que sean picados por algún mosquito Aedes y la enfermedad se propague aun más.

“Todos los pacientes están en sus casas, ninguno necesitó permanecer hospitalizado, presentaron síntomas leves. Estamos esperando por los resultados de al menos otras 30 muestras que enviamos para saber si son o no positivos, estamos trabajando junto con el área de Medio Ambiente de la Municipalidad, y ya realizamos todo el operativo de cerrojo en la zona más conflictiva, con fumigaciones y la intensificación del descacharrado. Lamentablemente tenemos que decir que la gente descuidó sus fondos, no colaboró con todas las campañas anteriores, eso lo podemos saber debido a la enorme cantidad de cacharros que están sacando de sus viviendas, hemos notado una alta incidencia de la presencia del mosquito transmisor Aedes aegyptis, por esa razón se va a realizar una segunda fumigación, especialmente en el barrio 1º de Mayo” expresó el Dr. Javier Montiel, a cargo del sector de Epidemiología del hospital Joaquín Castellanos.

El primer caso fue importado, de una persona que estuvo en Salvador Mazza, de ese primer caso y debido a la presencia del Aedes en Gral. Güemes se fueron desarrollando los otros casos en el 1º de Mayo.

En cuanto a los otros cuatros casos, están distribuidos dos en barrio Nueva Esperanza I y dos en barrio Santa Teresita, a estos también se los considera como importados debido a que las personas que contrajeron la enfermedad, estuvieron, por diferentes razones, visitando zonas de alto riesgo.

Cabe recordar que entre finales del 2015 y principios del 2016 Güemes tuvo una epidemia de dengue que afectó al menos 1.000 personas, eso hizo que en los años posteriores se realizaran grandes campañas de descacharrado y de concientización con respecto a esta enfermedad, las cuales contaron con todo el apoyo de toda la comunidad. El resultado de esta toma de conciencia fue que no hubo casos registrados en los años 2017, 2018 y 2019, lo que seguramente generó en la población una cierta sensación de seguridad, bajando el nivel de alerta contra el dengue, con los resultados negativos que hoy están saliendo a la luz.

“Nosotros vamos a continuar con los descacharrados, creemos que en lo que resta de la semana podremos terminar con los trabajos de extracción de cacharros en todos los barrios, lamentablemente las lluvias nos está impidiendo cumplir con el cronograma. La fumigación la pudimos realizar, veremos dónde se hace necesario volver pasar con el camión fumigador, solo espero que la gente colabore con nuestros agentes socioambientales que visitan casa por casa, permitiéndoles ingresar a sus domicilios para verificar la existencia de elementos que pudieran servir como reservorios para el mosquito, lamentablemente no todos les permiten el ingreso y eso es contraproducente para esta campaña”, manifestó la arquitecta Mirta González, directora de Medio Ambiente.

En cuanto a los municipios de Campo Santo y El Bordo, aun no se registraron casos de dengue. En el caso particular de Campo Santo se tomó la decisión de suspender la campaña de descacharrado para invertir todo el esfuerzo y la disponibilidad de personal en colaborar con el hospital Castellanos, en la lucha contra la pandemia del coronavirus, que tiene en vilo a toda la humanidad.