Gerardo Morales advirtió que “todo el que ingrese a Jujuy tendrá que hacerse el test rápido y deberá pagar su costo”

En la apertura de las sesiones legislativas ordinarias, que se llevó a cabo de manera virtual, el Gobernador avisó que “empezará a cerrar mucho más la frontera”. También estimó que "dos o tres meses los chicos no van a volver a las escuelas”

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, advirtió hoy que las personas que entren al territorio de la provincia norteña tendrá que hacerse el test rápido de coronavirus y "lo va a pagar", para así crear un fondo que permita la compra de más de esos insumos para detectar la enfermedad.

"Nos estamos preparando para que Jujuy tenga una capacidad de miles de tests. El que entre lo va a pagar y ese fondo va a ir a una cuenta que va a servir para comprar más", sostuvo el mandatario radical al encabezar la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura jujeña, que por la emergencia sanitaria se realizó de manera virtual y con una reducida presencia de diputados.

En ese marco, el referente de la UCR advirtió que "siguen entrando jujeños que estaban en otros lugares, como Mendoza y Brasil". "La situación no está resuelta en Jujuy y menos en el país.

Sólo estamos ganando tiempo para contar con un sistema médico con capacidades suficientes", remarcó Morales.

Cierre de frontera

A la vez, en plena cuarentena general, el gobernador pidió "reforzar el concepto de que hay que quedarse en casa", así como advirtió que va a "empezar a cerrar mucho más la frontera".

En relación al aislamiento social, preventivo y obligatorio, Morales manifestó: "Vienen estos 14 días y cumplamos. Jujuy aparece con buenos datos de coronavirus, pero estamos colgados de un hilo que se puede romper en cualquier momento".

Actualmente, la provincia de Jujuy cuenta con tres casos registrados de pacientes con COVID-19.

Por otra parte, el mandatario provincial se refirió a la situación educativa. En ese marco sostuvo que priorizará las actividades del personal de salud, seguridad y los educadores, porque “los docentes van a seguir enseñando”. De todas formas, avizoró que en los próximos “dos o tres meses los chicos no van a volver a las escuelas”.

En su discurso, Morales anunció que implementará una reducción en su salario y en la de sus ministros: "Para el sueldo de abril vamos a poner una disposición que el gobernador y los ministros tendrán una reducción del 40 por ciento del sueldo y los funcionarios un 30 por ciento del salario".

Sin embargo, advirtió sobre las complicaciones económicas que enfrenta el Gobierno provincial: "Me alcanza para pagar la plata del mes de marzo, para el mes de abril no sé si me va a alcanzar".

Ante la polémica generada por la decisión de cobrarle el test de coronavirus a los que ingresen a Jujuy, el director de Sanidad provincial, Omar Gutiérrez, aclaró: "En este momento todavía no estamos abordando este tipo de política. Son planteos que se van haciendo para ver cómo vamos a ampliar en el futuro la capacidad de test. En este momento la Provincia no le está cobrando a nadie, no estamos haciendo que la gente lo pague".