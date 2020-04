Maxi Díaz no pierde el sueño de Tokio 2021

La postergación de los Juegos Olímpicos que se iban a llevar a cabo este año en Tokio modificó los planes de trabajos de atletas en todo el mundo, pero no las ilusiones. Solo tendrán que esperar un año más y mantener el nivel de competencia y resultados para estar en la gran cita del deporte mundial.

El atletismo salteño tiene a uno de los suyos buscando ese lugar con el que todo atleta sueña desde muy pequeño. Maximiliano Díaz no descansa aun en tiempo de aislamiento; el parate lo agarró justo en el mejor momento de su carrera, pero la ilusión no la pierde y por eso sigue entrenando en casa con la firma intención de mantener su lugar en el ránking mundial de salto triple que hoy lo colocan entre los clasificados a Tokio 2021.

Hay dos formas en la que atletas como el salteño pueden ganarse un lugar en los próximos Juegos Olímpicos; una es por marca y el mínimo registro que necesita para clasificar directamente es de 17,14 metros. La otra opción es a través del ránking mundial; la competencia olímpica tiene cupo para 32 atletas y hoy Maxi es el número 31 del mundo en salto triple.

“Ya del año pasado había tenido buenos resultados, con buenas marcas, bien posicionados. A medida que pasaron los torneos fueron apareciendo mejores resultados, pude ganar el Sudamericano de nuevo y sumar mi tercer podio y este año conseguí el cuarto podio en el Sudamericano bajo techo”, contó el atleta de alto rendimiento a El Tribuno.

“Yo estoy 31 en el ranking mundial por puntos y entran los mejores 32 y todavía faltaba que compita en todos los torneos que habíamos planificado (junto a su entrenador Carlos Visentini) y en los cuales me sentía bien. Después empezaron a salir marcas que nunca habíamos pensado. Entre fines del año pasado y principios de este salté 16,80 como seis o siete veces, la idea es mantenerme en ese rango para sumar aun más puntos”, agregó el nueve veces campeón argentino y dueño del récord nacional.

Con este panorama de buenos resultados llegó la suspensión de la actividad debido al avance de la pandemia de coronavirus. “Hasta el día de hoy no tenemos calendarios, recién a partir del 7 de este mes se juntan los dirigentes para definir el calendario a partir de agosto y septiembre. Es una lástima porque venía bastante bien, muy enfocado”, señaló Díaz.

Desde que comenzó la cuarentena hasta ahora Maxi no pudor realizar saltos horizontales, algo habitual en sus entrenamientos diarios y tampoco velocidad, características que él señala son importantes en el salto triple. Aun así la motivación no la pierde, sigue entrenando pensando en Tokio y utilizando el tiempo que le resta para cubrir otros proyectos personales.