Boca Juniors festeja sus 115 años de vida

El xeneize, al igual que San Lorenzo, tendrá una celebración atípica por el coronavirus. Tevez llama a los hinchas a unirse desde casa para no romper el aislamiento.

Boca celebrará hoy el aniversario 115 del club en medio de la cuarentena por el coronavirus, por lo que a través de sus redes sociales, el xeneize usó el mensaje de su capitán Carlos Tevez para llamar a los hinchas a “festejar en casa” para no romper el aislamiento social obligatorio.

“Este viernes #BocaCumple115 y te invitamos a que cuelgues la de Boca en tu ventana o balcón así festejamos todos juntos. #YoMeQuedoEnCasa”, publicó la institución en Twitter.

La convocatoria es para realizar un festejo virtual y que los fanáticos compartan imágenes celebrando desde sus viviendas.

Además, informó que el entrenador del plantel de fútbol masculino de Primera División, Miguel Ángel Russo, responderá a las preguntas que los simpatizantes le harán a través del mismo medio.

Carlos Tevez, por su parte, se expresó en esa línea en un video en el que adhirió al pedido del club, que viene de consagrarse campeón de la Superliga 2019/20, aunque no pudo levantar el trofeo, algo que iba a hacer el fin de semana posterior a la suspensión del fútbol.

“Estos 115 años lo festejamos en casa. Colgá en tu ventana o balcón la camiseta de Boca. Yo me quedo en casa”, aseguró el delantero.

El Apache, de 36 años, con la llegada del entrenador Miguel Ángel Russo volvió a ser pieza importante en el equipo que en la última fecha de la reciente Superliga logró el título.

Para completar la celebración, esta tarde, a las 19.05, horario que forma el año de fundación de Boca, se invitó a los hinchas a entonar el “Feliz cumpleaños” para saludar a la institución en un nuevo aniversario.

Con el sueño intacto

El colombiano Edwin Cardona, actualmente en Xolos de México, dijo ayer que su regreso al club xeneize en el último mercado de pases “estaba el 98 por ciento arreglado, pero pasaron temas personales y no llegamos a un acuerdo”.

Cardona, en declaraciones al diario deportivo As, explicó que “pasó algo familiar inesperado con mi hijo y eso detuvo un poco la contratación. Pero después pasaron temas personales por lo cual no llegamos a un acuerdo, pero el sueño de volver sigue intacto”.

“Estoy muy tranquilo. Con las ganas y el deseo de volver a Boca, se extrañan muchas cosas”, agregó el exintegrante de la selección de su país.

A principios de año Cardona habló con Juan Román Riquelme por el tema de su vuelta.

El volante ofensivo, de 27 años, jugó en Boca entre junio de 2017 y diciembre del 2018, lapso en el que consiguió un titulo y marcó 11 goles en 46 partidos.