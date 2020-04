La lentitud de los bancos para dar créditos pone en jaque a las empresas

En el sector privado preparan un detallado informe sobre las empresas que siguen sin poder acceder a créditos bancarios para pagar los salarios, informaron desde la Cámara Pyme. El documento que elevarán al gobernador Gustavo Sáenz estará listo entre mañana y el miércoles. Muchas empresas siguen en jaque por la lentitud de los bancos para dar los créditos que se establecieron a nivel nacional por la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus.

En estos días, las empresas locales tuvieron dificultadas para afrontar el pago de distintas obligaciones como sueldos, proveedores o gastos corrientes como alquileres o servicios públicos.

Ante este panorama adverso el Gobierno nacional puso en marcha una línea de crédito especial a una tasa del 24% anual para darle un alivio y que puedan afrontar el pago de salarios. Sin embargo, los bancos se mostraron inflexibles para muchos postulantes.

En el sector empresarial se generó "gran preocupación" porque los bancos no estaban volcando activamente su liquidez en préstamos y dejaron a algunas empresas al borde del colapso. El sistema financiero es fundamental para amortiguar los costos ineludibles que traerá aparejado esta crisis por la pandemia.

En este contexto de cuarentena obligatoria los créditos significaban un salvavidas importante para las pymes. Pero su tardanza complicó aún más la situación de las empresas que, en muchos casos, tienen cero ingreso desde que se declaró el aislamiento social.

Desde el Gobierno nacional salieron a criticar la tardanza en el otorgamiento de los créditos. El ministro de Producción, Matías Kulfas, al referirse a la línea de préstamos incentivados por el Banco Central subrayó que el proceso "fue demasiado lento".

Salta no estuvo ajena a esta situación. Según las fuentes consultadas por este medio, uno de los principales impedimentos que encontraron las empresas es que los bancos pedían que la nómina de los empleados cobre en el banco y lo haya hecho de manera efectiva en febrero, un mes antes de que se inicie la cuarentena.

Voces del sector empresarial local aseguran que solo les estaban dando créditos a las empresas que estaban muy bien calificadas, dejando de lado a miles de pymes que tuvieron inconvenientes financieros después de dos años de una severa crisis que ahora se agrava.

Un punto clave que señalan los empresarios y que podría destrabar esta "lentitud" es la intermediación del gobernador Gustavo Sáenz.

El mandatario destacó la preocupación de la Provincia por la actual situación de las pequeñas y medianas empresas y señaló que en estos momentos mucha gente no puede acceder a créditos bancarios para llevar adelante su actividad.

Las fuentes consultadas afirmaron que los gerentes de todos los bancos se comprometieron con el gobernador para agilizar los trámites. Es más, Sáenz pidió a las cámaras empresariales que le informen si eso no ocurría.

Desde la Cámara Pyme comentaron a El Tribuno que están preparando un informe al mandatario salteño sobre "los casos puntuales de clientes y bancos que no otorgaron el crédito".

Rechazado

El Tribuno dialogó con una empresa que se vio seriamente afectada por esta crisis, a tal punto que no pudo cancelar el 100% del salario de sus trabajadores. Todos sus empleados recibieron adelantos de haberes por marzo. Con respecto al tema bancario, esta empresa trabaja con un solo banco, y la experiencia no fue buena.

"El banco para entregar los créditos puso un requisito adicional. Además de tener los empleados que cobren en esa entidad, que eso sí lo cumplimos, nos pidió que en febrero se hayan pagado los sueldos a través del banco", expresó el empresario consultado.

Y agregó: "Como micropyme cuidamos muchísimo el tema de las comisiones bancarias, si los cobros nos entraron por banco, pago por banco, pero si el cobro entra en efectivo, yo no lo deposito para pagar los sueldos, los pago en mano".

Al no haber pagado el 100% de la masa salarial a través de la entidad bancaria, eso hace que estén afuera de forma caprichosa por el banco de esta posibilidad de crédito.

"Notamos que los bancos están bastante reticentes en dar los créditos por más que estén garantizados por todos lados. Si nosotros en algún futuro no pagaríamos ese crédito está el respaldo del Gobierno, así que de alguna manera no necesitaríamos ni calificar. No están otorgando las líneas", afirmó.