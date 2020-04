“Los Bulls eran un circo de cocaína y marihuana”

El legendario jugador de la NBA Michael Jordan reveló que los Chicago Bulls eran un circo de cocaína y marihuana cuando se incorporó al plantel en calidad de novato, al promediar la década del ’80.

“Cuando llegué a los Bulls los veteranos del equipo hacían cosas que nunca había visto: fumaban marihuana y tomaban cocaína”, refirió Jordan en la serie documental “The Last Dance”, cuyos dos primeros capítulos se encuentran disponibles en Netflix desde ayer.

El documental, producido por ESPN, recorre la temporada 1997-98 en la que los Bulls aseguraron el tricampeonato y Jordan consiguió su sexto anillo con la franquicia del estado de Illinois.

Los dos episodios iniciales repasan la llegada de “Su Majestad”, quien contó lo vivido al incorporarse al plantel: “Los veteranos del equipo hacían cosas que nunca había visto. Una vez, durante la pretemporada, estuve en el hotel buscando a mis compañeros y comencé a tocar todas las puertas hasta que llegué a una donde pude escuchar a alguien decir ‘shhhh’. Entonces oí una voz que preguntaba: ‘¿Quién es?’; respondí: ‘MJ’ y dijeron: ‘Dios, es solo el novato’”, continuó.

“Cuando abrieron la puerta pude ver a todo el equipo ahí adentro. Tenían líneas de cocaína por todas partes, pipas de marihuana y había mujeres ... Era un verdadero circo”, recordó. “Entonces dije: ‘me voy, si alguien viene a este cuarto ahora mismo, sería tan culpable como el resto’”, entendió.

Vale aclarar que Jordan llegaba a uno de los peores equipos de la NBA en esos momentos. Una franquicia que navegaba a la deriva. “He estado solo desde entonces. Nunca fumé, nunca usé cocaína y en ese momento ni siquiera bebí, solo buscaba descansar y estar bien para jugar al baloncest”, expresó.

Los Chicago Bulls marcaron una era, comandados por Michael Jordan dentro de la cancha y Phil Jackson fuera de ella. Seis títulos en ocho años, una dinastía solo comparable a las mejores épocas de los Celtics y de los Lakers.

Jordan contó que todos en los Bulls sabían que la temporada de 1997-98 sería la última que iban a estar juntos. “Desde el principio todo fue difícil porque nos enteramos de que Phil Jackson ya no iba a seguir, y mi posición fue la de unirme al entrenador”. Luego comentó que fue el propio Jackson el que dijo que había que disfrutar al máximo, porque se trataba del “último baile”, precisamente el nombre del documental. Los capítulos de The Last Dance son agregados, de a dos, cada lunes hasta llegar a los diez.