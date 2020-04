Ledesma: "El fútbol le dará una señal a los otros deportes"

El técnico del seleccionado argentino de rugby, Mario Ledesma, tiene la misma incertidumbre que todos respecto del regreso de las actividades deportivas. Pero opinó que el fútbol le va a dar “una señal al resto”.

“La incertidumbre nos afecta a todos en todo el mundo. Nadie puede saber cuándo y cómo va a terminar esto. Mi padre siempre dice: ‘Lo que no tiene solución, solucionado está’, así que lo que me trato de plantear es qué se puede hacer y qué puedo sacar de positivo de todo esto”, dijo Ledesma en diario La Nación.

El estratega también dijo que es “muy complicado” poder prever cuándo se van a retomar los torneos de rugby.

“La verdad, no puedo imaginarme en qué momento podemos volver. Además tené en cuenta que habrá que dar un período de algunas semanas para que los jugadores se pongan en forma. Es muy complicado. Me parece que vamos a tener una idea cuando vuelva el fútbol. El fútbol nos va a dar la señal al resto”, analizó. A la vez aclaró que no le gustaría jugar sin público. “La gente es la energía extra que tenés cuando entrás en la cancha”, opinó.