Por la desobediencia, endurecen los controles en Rosario de la Frontera

El viernes por la noche, de manera sorpresiva y en caravana, personal de la Dirección de Tránsito, Policía provincial, Gendarmería, Defensa Civil, con ambulancias incluidas, patrullaron y realizaron controles en cumplimiento de la cuarentena. Como escenas de una película de ciencia ficción, con muchas sirenas y vehículos de las áreas oficiales a cargo, hubo todo tipo de sensaciones en la comunidad de Rosario de la Frontera. Sorpresa, curiosidad, miedo, incertidumbre y hasta algunos aplaudían desde sus casas.

El director de Tránsito, Carlos Salinas Ponce, indicó a El Tribuno el motivo causal del riguroso operativo: "Veíamos que la gente seguía con las mismas actitudes. Fueron muy pocos los cambios y observábamos que muchas personas andaban en el centro en sus vehículos y motos". Y agregó: "Por eso, tras una reunión de urgencia, decidimos salir ese primer viernes a la noche con sirenas a patrullar los barrios y, de esta manera, llamar un poco la atención". Luego señaló: "En ese control, realizado de manera conjunta con las áreas de Gendarmería, Defensa Civil y la Policía, recorrimos todos los barrios y detuvimos a algunas personas, pero la mayoría se metía en sus casas".

Horas más tarde, se realizó el mismo operativo por los lugares anteriores; respecto a eso, Salinas Ponce señaló: "Durante la madrugada se hizo recorrido, principalmente por los barrios que eran las zonas donde más se escuchaba o se veía más gente reunida".

Siguiendo el cronograma de los controles, el sábado por la mañana, se continuó de manera paralela por los diversos puntos del casco céntrico al igual que en los barrios. El objetivo era reducir el tránsito de las personas.

"Se cortaron accesos al centro de la ciudad, las calles principales, como por ejemplo la Sarmiento y Belgrano, Figueroa y 25 de Mayo, San Martín, Alvarado, Salta, Melchora, 20 de Febrero", detalló el director.

Luego sostuvo: "El objetivo era que no ingresen los vehículos y que se quedaran en sus zonas. Si iban tres personas, se preguntaba a qué iban, si era por alguna compra, pasaba uno y los demás, de regreso a sus casas".

"Esa mañana se demoró un total de cincuenta motociclistas que no tenían casco, los mandamos a sus casas. También de cien vehículos demorados, ochenta no tenían el permiso para circular", informó. Cabe señalar que los operativos, desde el viernes pasado, son a diario y con la misma rigurosidad, pero cambiando la modalidad para que no sea monótono el control.

Sensaciones

Por otro lado, al ser algo nuevo, la comunidad no está acostumbrada a este tipo de controles, es una vivencia infrecuente a nivel general. En ese sentido, Salinas Ponce contó: "Hubo todo tipo de comportamientos; gente que estaba a favor y otra en contra. Muchos otros estaban confundidos, no sabían que al centro no se podía ingresar de ninguna manera".

"Hemos tenido que aplicar muchos criterios, por ejemplo a los que tenían que cargar algo importante, los dejamos pasar o a los adultos mayores se los podía ingresar en los vehículos2, concluyó.