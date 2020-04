Tommy Cocha lanzó una campaña a favor de los caddies

El golfista salteño Tommy Cocha inició una campaña a través de redes sociales y otras plataformas digitales para juntar fondos a favor de los caddies del Salta Polo Club, que están sin actividad e ingresos debido a la suspensión de actividades que ha ocasionado el avance del COVID-19. La colecta comenzó el jueves pasado y es una muestra más de que el jugador no se olvida de sus raíces y a la distancia intenta extender su mano solidaria hacia quienes asisten al golfista durante el juego.

“Soy Tommy Cocha, de Salta, Argentina, jugador de golf del PGA TOUR Latinoamérica. Por favor ayudame a ayudar a los caddies del Salta Polo Club, es el club que me vio crecer desde mis inicios con el golf en Salta. al norte de Argentina”, señaló Cocha y luego agregó: “Un club en el que tengo mis mejores recuerdos y parte de esos recuerdos son los caddies que conocí y con muchos de ellos pasaba gran parte del día ya que yo siempre estaba en el golf y ellos me ayudaban y enseñaban lo que era el golf”.

El golfista lanzó la campaña a través de Life-sports.org, una organización que se encarga de realizar campañas solidarias. El link para quienes estén interesados en sumarse a la campaña es el siguiente: https:/ /lift-sports.org/product/helpingcaddies/. También pueden hacerlo a través de: https://gi ve.cornerstone.cc/lift-sports.

Sobre los caddies dijo: “Son gente muy humilde y muy trabajadora que vive del día a día de lo que ganan llevando palos (ganan aproximadamente menos de $100 dólares al mes). Gente que te espera siempre con una sonrisa y una alegría que contagia”.

“Hoy ellos no pueden trabajar ya que los clubes de golf están cerrados hace dos semanas y desde mi parte quería poder ayudarlos a que se puedan alimentar bien en este tiempo tan difícil. Vos también me podés ayudar a ayudarlos a través de tu donación y apoyo a nuestra campaña #AYUDANDOALOSCADDIES”, concluyó el jugador formado en el Salta Polo Club.

Hoy la institución cuenta con al menos 20 caddies, cifra que aumenta cuando se desarrollan grandes torneos como el Abierto de Salta o las finales del Campeonato del Club.

Los caddies no son empleados del Salta Polo Club, prestan un servicio cuando los socios van a jugar al golf o bien cuando se desarrollan los torneos. Lo que ganará el caddie por su trabajo se pacta con el socio o jugador antes de comenzar el juego.

Cabe destacar que el socio o jugador puede optar por utilizar al caddie o no durante la ronda.

Hay un gran número de jugadores que comenzaron siendo caddies; para citar algunos ejemplos se puede nombrar a Angel Cabrera, José Coceres, Eduardo Romero, entre otros. Cumpliendo ese rol comenzaron a desarrollar la pasión por el golf.