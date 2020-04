Roddick fue crítico con Novak Djokovic

El extenista Andy Roddick señaló que quiere “ver lo profunda” que es la creencia de Novak Djokovic “si se pierde torneos de Grand Slam por no vacunarse” luego que el serbio dijo que no le gustaría que lo obligaran a colocarse una vacuna para volver a competir cuando pase el pico de la pandemia de coronavirus.

“Quiero ver lo profunda que es su creencia si se pierde disputar torneos de Grand Slam por no vacunarse”, expresó el estadounidense, quien agregó: “Lo importante no es si cree o no en las vacunas, sino lo que es más seguro para que vuelva el tenis”.

Además Roddick señaló que solo será posible que la actividad regrese si hay “una vacuna para todos”, a la vez que señaló: “No tengo que estar de acuerdo con lo que piense Djokovic. Él sabe que llegará el día en el que tendrá que tomar una decisión al respecto”.

Luego de sus declaraciones, el serbio Novak Djokovic envió un comunicado al New York Times en el cual indicó: “Para ser sincero, como el resto del mundo, estoy un poco confundido. A pesar de tener acceso a información y recursos, no estoy seguro de qué podría ser lo mejor que se puede hacer”.

“Me gustaría señalar que por el momento no tenemos la información adecuada. Me gustaría tener más detalles sobre el proceso antes de tomar las decisiones correctas. Yo no soy un experto, pero quiero la oportunidad de elegir lo que es mejor para mi cuerpo. Mantengo la mente abierta y continuaré mi investigación sobre el tema porque es importante y nos afectará a todos”, aseveró.

Sin lugar a dudas, la polémica ya está instalada por las declaraciones del serbio y el primero en contestar fue Roddick.