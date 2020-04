Profesionales de la estética piden retomar sus actividades

Profesionales que se dedican al cuidado de la piel y a otros aspectos relacionados con la salud y la estética convocan a una manifestación en redes sociales para visibilizar su situación y pedir a las autoridades que les permitan volver a trabajar con todos los protocolos de bioseguridad necesarios.

La mayoría de ellas trabajan de manera independiente y representan el único sostén de sus hogares. Desde mediados de marzo no perciben ingresos y muchas no recibieron ningún subsidio del Gobierno nacional a raíz de la cuarentena obligatoria por el COVID-19.

La presidenta del Círculo de Cosmetólogas, Cosmiatras y Afines de Salta, Claudia Lezcano, relató que son unas 2 mil las personas que trabajan en el sector y que muchas viven momentos de angustia, ya que no tienen un trabajo extra que les permita subsistir.

Pagaron los costos fijos de abril, como alquiler y servicios, pero no llegan a cubrir los de mayo: "Vamos a comenzar a reducirnos y a cerrar nuestros gabinetes. Al no trabajar no tenemos ingresos ni forma de pagar".

Desde el Círculo de Cosmetólogas organizan una manifestación para visibilizar su situación. Invitan a todas las que trabajan en el sector a tomarse fotos y mandarlas por Facebook a “Círculo de Cosmetólogas, Cosmiatras y Afines de Salta P/J 052/12”. El lunes 4 de mayo todas publicarán sus propias fotos en las redes.





La institución quiere reunirse con las autoridades provinciales y municipales para presentarles los protocolos que desarrollaron para comenzar a trabajar. Si no es posible retomar sus actividades piden que las ayuden de forma particular: "Somos muchas mujeres solas y que llevamos el pan a las casas".

El círculo agrupa a todas las que se dedican a la estética y al cuidado de la piel y anexos: las que hacen cosmetología, cosmiatría, trabajo estético corporal, depilación, manicuría y belleza de pies, entre otras.

"Nosotras no tenemos capacidad de ahorro. Trabajamos el día a día", graficó Lezcano.

Reclamo en las redes

Para unirse y visibilizar la situación que viven, desde el Círculo de Cosmetólogas organizan una manifestación por redes sociales.

Invitan a todas las personas que trabajan en el sector a que durante los próximos días se tomen una foto con un cartel con su pedido y la manden por mensaje al Facebook "Círculo de Cosmetólogas, Cosmiatras y Afines de Salta P/J 052/12". Al final del día publicarán las fotos de quienes se hayan adherido al reclamo.

El lunes 4 de mayo todas las que participaron publicarán sus propias fotos en las redes. "Ese día queremos que esté la mayor cantidad de chicas conectadas para hacer sentir el reclamo. Hagámonos visibles, veamos cuántas somos, quiénes somos y lo que estamos pasando", planteó la mujer.

"Es un momento muy difícil y angustiante, pero la forma en que vamos a poder trabajar es uniéndonos: estar juntas, no separadas y poner todas la mayor voluntad", señaló.

Proyectos para volver

Para retomar sus actividades en el contexto de pandemia, las profesionales planean atender a pocos pacientes dos o tres veces a la semana. Prevén otorgar turnos cada una hora y media o dos horas para que no haya muchas personas en las salas de espera.

Como muchas trabajan como auxiliares de médicos dermatólogos, en centros o clínicas de estética, están acostumbradas a laborar con cuidados de bioseguridad, como el uso de barbijos, guantes y material descartable.

Su trabajo es muy personalizado y la mayoría lo hace en consultorios particulares.

Un reclamo que tiene años

Las trabajadoras piden desde hace años que las reconozcan como auxiliares de la salud y que se regule su actividad.

En 2016 presentaron un proyecto de ley a través del secretario legislativo de la Cámara de Diputados y entonces diputado provincial Raúl Medina. Esta iniciativa pasó por las comisiones de Salud y Educación, pero no prosperó.

"Pedimos que nos escuchen, que nos tengan en cuenta. Luchamos desde hace bastante tiempo y en situaciones como esta se ve lo desprotegidas que estamos. No tenemos a quién acudir", planteó Lezcano.

La mujer señaló que, ante la falta de regulación, muchas chicas trabajan de manera informal y temen perder sus fuentes de ingresos: "Por eso buscamos una ley. Así, todas vamos a poder acceder a otros beneficios".