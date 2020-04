Sushi Go!, el buen paladar no se detiene en cuarentena

Ahora podés disfrutar del delivery de los mejores platos, para todos los gustos, con el beneficio del 20% de descuento con Club El Tribuno. Sushi Go! quiere que te quedes en casa y te manda tu pedido. Solo tenés que llamar al 4211988.

Los horarios: de lunes a sábados de 12.30 a 15.30 y de 20 a 24, y los domingos de 20 a 24.

Aunque se cree que el significado de la palabra “sushi” tiene que ver con el pescado crudo, lo cierto es que se refiere a la unión de ingredientes con el clásico arroz avinagrado. Es decir, el sushi es el plato que se elabora con este arroz y que luego se adereza con pescados, mariscos, carnes o verduras. Toda una técnica de sabor, texturas y estética que requiere la máxima dedicación.

Esta delicia, que además constituye un alimento excepcional, tiene en Salta un lugar de privilegio: Sushi Go!, en la esquina de Deán Funes 398.

Nació hace unos años con la idea de agregarle valor a una cafetería del Alto NOA Shopping, donde comenzó a ofrecerse algunos rolls de sushi. “La aceptación fue inmediata y los clientes volvían para probar otros. En consecuencia, decidimos avanzar con una fusión peruana japonesa, por lo que contratamos a un chef internacional especializado en sushi de Perú, para darle un giro importante a la marca”, cuenta el propietario, Fernando Am.

La recepción de los salteños a esta nueva propuesta fue tan fuerte que inspiró a sus emprendedores a buscar un local exclusivo para crear un ambiente más acogedor y, además, incursionar en otros platos de origen peruano japonés para quienes todavía no se animan a probar el sushi.

“Hoy estamos orgullosos de nuestros productos y del incremento de su consumo, lo que nos alienta a seguir incorporando nuevos sabores, con rolls que van desde un clásico Philadelphia hasta un picante Citric Explosion”, explica Am.

Y además deja en claro que para quienes no comen sushi, las opciones pasan por deleitarse con un salmón teriyaki o la amplia variedad de wok. Y para terminar, el postre estrella: suspiro limeño.

“La variedad es enorme, para todos los gustos. Nos preocupamos básicamente en la calidad de la materia prima tanto como en el trabajo del personal, y todo ese esfuerzo permite que hoy Sushi Go! sea tendencia en Salta. Para los que no nos conocen les sugerimos preguntar y probar. Animarse, porque estamos seguros que les va a encantar. Y a nuestros clientes, les damos las gracias por seguir disfrutando de nuestros platos”, concluye Am.