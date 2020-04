Ferrari aclaró que seguirá participando en la Fórmula 1

La escudería italiana Ferrari, emblemática marca de la Fórmula 1, aclaró ayer que no estipula abandonar la máxima categoría automovilística, versión que empezó a circular en medios europeos a partir de declaraciones formuladas por el director de Equipo, Mattia Binotto.

A través de un comunicado, la casa de Maranello indicó que “nunca se mencionó una posible marcha de la Fórmula 1”, resaltó.

El suizo Binotto, en entrevista con el diario The Guardian, apuntó que resultaba “muy exigente” la demanda de rebajar el techo presupuestario a 135 millones de euros para la temporada 2021

“Al contrario, Binotto dijo que no queríamos que nos pusieran en una posición en la cual tuviésemos que buscar otras opciones además de la misma F1”, aseguró el comunicado.

La firma italiana manifestó que “el mencionado malentendido fue por el engañoso titular” del diario británico, que publicó: “Ferrari preparada para abandonar la Fórmula 1 si se impone el techo presupuestario”, frase adjudicada al Director de Equipo.

Binotto, de 50 años, había expresado que la intención de “rebajar el techo presupuestario a 135 millones (de euros) es muy exigente respecto a lo que se estableció en junio pasado; 160 millones”.

“Si quieren reducir aún más, ello nos colocaría en posición de buscar otras opciones donde mostrar nuestro ADN de competición”, agregó el dirigente deportivo.

Por último, Binotto consideró que la “Fórmula 1 tiene que ser el pináculo del deporte motor, en términos de tecnología y rendimiento. Si restringimos los costos en exceso, corremos el riesgo de reducir el nivel considerablemente”.

Cabe destacar que Ferrari es el equipo en actividad con mayor antigüedad en la Fórmula 1.