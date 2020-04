El divertido diálogo de Casados con Hijos en cuarentena

En un divertido sketch a través de Instagram, Florencia Peña y Guillermo Francella, interpretaron a sus personajes de Casados con Hijos (Moni y Pepe Argento) separados por la cuarentena.

Los actores hicieron un video en el que mantienen un diálogo telefónico y donde “Moni” (Peña) está separada de su marido, “Pepe” (Francella), por la cuarentena pero lo llama para sugerirle la posibilidad de tener sexo virtual.

“Te extraño Pepe, a vos y a la mierda de los chicos. Sigo acá, en Santa Fe”, le dice ella.

“Y bueno, eso te pasó por haber ido a visitar a tu madre, Moni, quedaste varada allá. Yo siempre pensé que la que iba a quedar varada era ella. ¿Te acordás cuando fuimos a Mar de Ajó y la tuvimos que sacar con ocho guardavidas?”, le recuerda él.

“Pepe, yo leí y escuché que los varados y las varadas podemos volver a nuestras casas”. Pero él le responde: “No, ahora el ministro Ginés (González García) dijo que no, que se complicó todo con los micros y no se puede hacer nada: los varados tienen que seguir varados. Así que te tenés que quedar allá un tiempito más”.

Acto seguido “Moni” le dice: “Pero Pepe: ¿vos estás seguro de que la cuarentena son cuarenta meses?”.

“Y sí, no lo dije yo, lo dijo el Ministro de salud Chino ‘Hinanhonun’. Él dijo que son cuarenta meses. Pero pasan rápido, tranquila, ya vas a volver a casa. ¡Y cómo vamos a festejar ese día!”, le responde Pepe.

Luego, el personaje de Moni le insinúa: “¿Sabés que se me ocurrió, Pepe? Se me ocurrió que podemos hacer sexting, que podemos hacer sexo virtual seguro. Yo te puedo mandar , no sé, audios, te puedo mandar fotos, te puedo mandar videos...¿Qué decís?”.

Y en un guiño a los videos privados que se filtraron de la actriz Francella le responde: “Yo digo, estoy equivocado tal vez, pero ¿vos no lo intentaste una vez eso y se te filtró, Moni? ¿Eras vos? Porque te vi tan activa...Ibas de un lado al otro. ¡Cómo trabajabas! Yo dije: ‘Esa no es Moni’”.

Al final el personaje de Francella corta la llamada y tras quejarse de la factura del celular de Moni, hace un guiño a la película “El robo del siglo” y afirma: “Voy a tener que afanar un banco. Bueno, no me fue tan mal la última vez”.

FUENTE: CADENA 3