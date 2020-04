Vilas, recluido en Mónaco y con deterioro cognitivo

En el tenis argentino hubo un antes y un después de Guillermo Vilas. Brilló ganando más de 60 torneos ATP, entre ellos cuatro Grand Slam, fue la causa por la que miles de personas se dedicarán al tenis, deporte poco practicado en el país hasta que el marplatense llegó a su momento de esplendor mundial. Así se ganó un lugar entre los mejores deportistas del país, pero en su presente atraviesa otro desafío relacionado a su estado de salud.

Vilas, el mejor tenista argentino de todos los tiempos, pasa por un estado de salud muy delicado: sufre de un importante deterioro cognitivo y permanece recluido en su domicilio en el Principado de Mónaco. El ex deportista se encuentra contenido por su familia y está completamente resguardado en la residencia. Esto lo afecta hace ya algunos años.

Vilas, de 67 años, está casado con Phiangphathu Khumueang (36, de origen tailandesa) y tiene tres hijas y un hijo: Andanin, Intila, Lalindao y Guillermo Junior. A su esposa la conoció en el 2000 cuando Willy viajó a Tailandia. Fue amor a primera vista.

Debido a ese problema, su salud mental ha ido empeorando al punto de no reconocer a familiares o amigos en algunos lapsus. Vilas está alejado hace rato de la vida mediática y sus apariciones públicas han disminuido en los últimos años.

En 2018, el ex tenista y capitán de Copa Davis, Humberto “Tito” Vázquez, adelantó algo al respecto. “Nadie lo dice, pero creo que él tiene un principio de Alzheimer”, indicó en aquél momento.

Los cada vez más crecientes rumores tuvieron una mayor credibilidad cuando fuentes familiares de Vilas aceptaron que padece un “deterioro cognitivo” compatible con el síndrome de Alzheimer.

Esta enfermedad progresiva afecta a la memoria y otras funciones mentales, ante el avance degenerativo de las conexiones entre las células cerebrales. Los síntomas principales son la pérdida de la memoria y la confusión. Si bien no hay una cura para este mal, ciertos medicamentos y estrategias de control pueden obtener mejoras temporales.

Más allá de que físicamente no presenta un deterioro visible, su salud mental empeora y, según dicen, le cuesta mucho sostener el hilo de una conversación; lo que fue manifestándose en forma de recuerdo borrosos, los síntomas ahora aparecen con mayor evidencia.

Uno de los primeros episodios donde se evidenció el deterioro que hoy padece se dio en 2015 durante una entrevista radial. Allí Guillermo Vilas no pudo precisar la edad de sus entonces tres hijas ni el nombre de una de ellas.