Plaza: “Se les pagará hasta el último día jugado”

En Gimnasia y Tiro, como tantos otros clubes de Regional Amateur, las arcas están vacías y buscan la manera de reunir los fondos suficientes para saldar deudas. Los dirigentes definieron el plan económico que implementarán para afrontar la crisis debido a la pandemia del coronavirus.

“Todavía no tenemos una definición de lo que puede llegar a pasar con el torneo, obviamente que si esto se reactiva prontamente, cosa que no creo, nos sentaremos a hablar con los jugadores para saber que hacemos y hasta cuando se les pagará, pero si esto pasa para el año que viene, se les paga hasta el último día jugado de participación. Acá no existen contratos, nos tocó algo similar en el Federal B, es lo que se hace en esta categoría”, explicó Sergio Plaza, presidente de la Subcomisión de Fútbol en Gimnasia, en diálogo con El Tribuno.

La incertidumbre de no saber que sucederá con el torneo obligó a los encargados de administrar el club de calle Vicente López a tomar decisiones e intentar cumplir con el plantel de la mejor manera posible. “Este es un caso especial en el cual no tenemos ni siquiera definición, le debemos una parte de febrero que lo vamos a cancelar en los próximos días, y la mitad de marzo porque jugaron hasta el 15. Lo que nosotros queremos es que siga el torneo para que los futbolistas no estén tanto tiempo parados. Si se reanuda en agosto, el plantel seguirá participando y obviamente cobrando”, dijo el exdefensor millonario. “Tenemos una grupo excelente que entendió la situación”, añadió.

Por el momento no hay certezas, solo un poco de optimismo en que el torneo se reanude. “Ojalá que en agosto se puede volver a jugar, así sea sin gente, Gimnasia tiene que participar como sea, de algún lado sacaremos plata. Sería injusto que todo lo que se hizo quedara en la nada”, opinó Plaza.

Por último, el presidente de la Subcomisión de Fútbol en el albo destacó: “Por suerte los sponsor se está portando muy bien, pero obviamente no nos alcanza para todos, estamos haciendo malabares para ver como completamos”.