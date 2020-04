Messi lidera el ranking de los mejores desde 1995 

A esta altura a nadie le sorprende que Lionel Messi se encuentre en el primer lugar del ranking de los mejores jugadores de los últimos 25 años que realizó una prestigiosa revista británica. La Pulga tiene demasiado méritos para imponerse entre sus colegas. Y es un lujo para Gabriel Batistuta figurar en esta principal lista, con el puesto 17.

El mencionado ranking fue realizado por la revista Four Four Two y además de Messi en el Top Ten se encuentran Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, Ronaldo, Ronaldinho, Thierry Henry, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Paolo Maldini y Roberto Baggio.

“¿Qué más hay que decir? El mejor jugador de los 25 años de Four Four Two también tiene tan buena reputación como cualquier otro en la corona de todos los tiempos, ya que ha combinado el brillo con la consistencia en un grado que rara vez hemos visto antes”, señaló el medio británico acerca de la Pulga. De alguna manera, con estos conceptos la publicación diferenció al rosarino de Diego Maradona, quien no apareció en el escalafón ya que se retiró en 1997, hace 23 años, con la camiseta de Boca. Es decir, el rango que tuvo Diego para pelear el primer puesto fueron sus dos últimos años de carrera.



A su vez, indicó: “Messi ha marcado 603 goles en 687 partidos para el Barcelona, pero esas estadísticas siempre se perciben un poco reductoras cuando se trata de resumir su influencia. No solo es un anotador de goles, no solo un creador de oportunidades y no solo un pasador y regateador de clase mundial, Messi es todo lo anterior y más. Simplemente, el mejor”.

Por su parte, Batistuta se ubicó en el decimoséptimo puesto y al hablar del goleador argentino, la revista británica remarcó su fuerza y precisión para pegarle a la pelota: “Pateaba como un rayo al ángulo imposible”.

Además del Batigol, también figuran otros futbolistas de nuestro país, como Javier Zanetti, en el puesto 42º, Juan Sebastián Verón, en el 64º, Segio el “Kun” Agüero, está 66º, Carlos Tevez, en la ubicación 89º y Juan Román Riquelme, antes de cerrar el top 100, en el puesto 92º.

El ranking

1 - Lionel Messi (Argentina)

2 - Cristiano Ronaldo (Por)

3 - Zinedine Zidane (Francia)

4 - Ronaldo (Brasil)

5 - Ronaldinho (Brasil)

6 - Thierry Henry (Francia)

7 - Xavi Hernández (Esp)

8 - Andrés Iniesta (España)

9 - Paolo Maldini (Italia)

10 - Roberto Baggio (Italia)

11 - Rivaldo (Brasil)

12 - Fabio Cannavaro (Italia)

13 - Ryan Giggs (Gales)

14 - Kaká (Brasil)

15 - W. Rooney (Inglaterra)

16 - Luis Figo (Portugal)

17 - Gabriel Batistuta

18 - Eric Cantona (Francia)

19 - Luka Modric (Croacia)

20 - S. Busquets (España)

21 - Raúl González (España)

22 - P. Scholes (Inglaterra)

23 - Romario (Brasil)

24 - Sergio Ramos (España)

25 - Gianluigi Buffon (Italia)