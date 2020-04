Falleció en el país el primer médico por coronavirus: La esposa también dio positivo

Héctor “El Chino” Bornes, de 56 años, domiciliado en la ciudad de San Vicente, es el primer médico bonaerense que muere a causa del coronavirus. Según confirmaron a Clarín fuentes sanitarias y municipales, el doctor graduado en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y con 30 años de trayectoria en el sistema público fue internado de urgencia este jueves en el hospital Cuenca Alta, de Cañuelas.

Estuvo en la terapia unas horas y murió por las severas complicaciones respiratorias que le provocó el COVID-19. Trabajaba en el hospital municipal Angel Marzetti, de Cañuelas, y se había autoaislado en su domicilio del centro de la localidad de San Vicente, el 14 de abril, cuando tuvo los primeros síntomas de fiebre y dolor de cabeza.

El medio Info Cañuelas lo contactó por la mañana para conocer su estado de salud, y él respondió: “Nunca me gustó estar en las noticias, no soy mediático, y siempre cultivé un perfil bajo los últimos 30 años. Les agradezco la consulta, pero prefiero no hablar”. Luego, cuando le consultaron cómo se sentía, contestó: “Como se puede”.

Al confirmarse la muerte del profesional, el municipio de Cañuelas emitió un comunicado en el que lamenta el fallecimiento de Bornes y explica que la intendenta Marisa Fassi decretó 48 horas de duelo para homenajearlo.

Además, añade: “Expresamos por este medio nuestro pesar y le hacemos llegar nuestras condolencias a su familia, en especial a sus hijos y su esposa. El Chino como lo conocían sus compañeros de trabajo en el Hospital fue siempre depositario del cariño y el respeto de todos”.

Bornes era oriundo de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, y se desempeñaba desde hace más de 30 años en el hospital y en las salas de atención primaria de Santa Rosa y Los Pozos.

Tal como consigna el medio local, había tenido un infarto hace aproximadamente 5 años y en los últimos tiempos tenía bajos niveles de plaquetas. El médico tenía dos hijos, Sebastián y Manuel, y el 7 de mayo hubiera cumplido 57 años.