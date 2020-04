Las comunas del Valle de Lerma casi no recaudan

Cada municipio está afrontando esta cuarentena con inconvenientes económicos y situaciones desbordantes que ameritan gestión y buenas ideas para sobrellevar el difícil momento. La Provincia con el envío de fondos compensadores ayuda a paliar esta coyuntura administrativa.

Algunos pueden soportar los aumentos decretados a la administración pública antes del inicio de la cuarentena nacional. Otros apenas pueden pagar. La coparticipación oxigena las economías municipales, pero la recaudación tributaria propia ha bajado en un 60% en algunos casos. En El Carril, afrontaron los aumentos a la administración pública con dinero enviado por la provincia. Al igual que el resto de las comunas, estos fondos de compensación permitieron pagar sueldos, aunque la visión de los próximos meses no es nada alentadora: “No podemos cobrar impuestos a los comercios pequeños que no pudieron abrir sus puertas para trabajar. Estamos analizando la situación para eximir marzo y abril a este tipo de negocios. Nosotros tenemos un plan de trabajo que tuvimos que adaptar por esta crisis”, contó el intendente Efraín Orosco.

Ayuda a los vulnerables

Además dijo que se adquirieron con mucho esfuerzo dos nuevas bloqueras con más capacidad de funcionamiento para aumentar así la construcción segura de bloques de hormigón. “Lo conseguimos realizando gestiones ante el Gobierno nacional, debido a la gran demanda de los vecinos carrileños que deben construir o realizar mejoras en sus hogares, y a través de la bloquera comunitaria municipal pueden reducir los gastos”.

En El Carril estos esfuerzos se redoblan en la cuarentena: “En estos momentos los que menos tienen, son los que peor la padecen”.

En Quijano se pidió por medio del Concejo Deliberante que no paguen actividades varias los comercios que no pudieron abrir sus puertas. “Son días en que no podemos ahogar a nuestros vecinos, todos necesitamos dinero, pero no se pude cobrar a quien no pudo trabajar”, aseguró el intendente Carlos Folloni.

Los tributos fueron actualizados en diciembre del año pasado en esta jurisdicción y no está planificado en este semestre subir los impuestos. Campo Quijano tiene obras en ejecución como la ampliación del hospital Francisco Herrera con aportes nacionales; y la puesta a nuevo del edificio de la casa de la cultura, con fondos de la Provincia y propios.

En la zona sur de la región, Coronel Moldes apunta a la recaudación impositiva de los frentistas ubicados en el dique Cabra Corral. “No incrementamos los impuestos, al contrario, iniciamos una moratoria que está en vigencia, incluso ahora se ampliará su término. Posteriormente y culminada la moratoria, veremos si se contempla un incremento de la unidad tributaria. No hay eximición de impuestos en Moldes, pero no se cobrarán intereses en ninguna circunstancia”, explicó el intendente Omar Carrasco.

En materia de trabajos la comuna hace hincapié en la campaña de descacharrado en toda la jurisdicción: “El coronavirus es nuestro enemigo por ello iniciamos los trabajos de limpieza con la finalidad de combatir el dengue y otros vectores transmisores de enfermedades. Tuvimos que alquilar dos camiones. Nos faltan elementos, pero debemos dar respuestas a los vecinos”.

En esta localidad se fumiga en todos los sitios. Desde los espacios públicos hasta las instituciones.

“Nuestra gestión debe hacer foco en estas necesidades sanitarias, somos una localidad pequeña y con pocos recursos. Debemos ser ingeniosos”, dijo Carrasco.

Garantizan los sueldos de abril en R. de Lerma

Enrique Martínez se reunió con el ministro Dib Ashur y con Jarsún.

A fin de llevar tranquilidad a los empleados municipales, ayer se concretó una reunión entre el ministro de Economía provincial, Roberto Dib Ashur, el intendente local Enrique Martinez y el diputado Ignacio Jarsún. Este encuentro se desarrolló con el fin de garantizar el pago de sueldo a los empleados municipales de Rosario de Lerma, debido a la difícil situación que atraviesan los municipios por la cuarentena y el parate de las actividades que mueven las economías regionales.

El ministro de Economía de la Provincia garantizó los recursos para que el intendente Martínez pueda abonar los sueldos de abril. “Haber logrado esta reunión y llevarle tranquilidad al municipio me deja más tranquilo”, dijo Jarsún a un medio de la ciudad de Rosario de Lerma. Y agregó: “Sé lo difícil que es administrar en tiempos de crisis, y deseo que le vaya bien a la actual gestión”. Por su parte, el intendente Martínez reconoció las dificultades por las que atraviesan todas las comunas y se mostró satisfecho con el resultado de la reunión.