Consultas sobre el pago de los $10 mil

Román Acevedo (Capital): Me quedé sin trabajo el mes pasado. Lamentablemente me denegaron el ingreso familiar de emergencia ($10.000) ¿Qué puedo hacer?

Buen día Román. Lamentablemente por la crisis de la pandemia que estamos viviendo, muchas personas han quedado sin empleo. A la fecha en que Anses cruzó los datos para pagar el Ingreso Familiar de Emergencia, muchos solicitantes figuraban aún con empleos registrados. Sin embargo, cuando al ingresar las DDJJ de los empleadores surge que esas personas ya no figuran en las nóminas. En estos casos en que los trabajadores hayan perdido su empleo en febrero y marzo, Anses va a revisar automáticamente las solicitudes. Esperemos que en mayo ya pueda cobrar esta ayuda.

Rita Sánchez (Capital): Soy jubilada y me venían descontando de préstamo con Anses casi $3.500. Ahora no están haciendo el descuento ¿Cómo continúa la situación? Me tiene preocupada.

Buen día Rita. Esta semana se informó que continúa hasta junio inclusive la suspensión de las cuotas de los préstamos de Anses.

Ante la crisis económica, a la que sumó la emergencia por pandemia, se extiende esta suspensión o plazo de gracia. De acuerdo a esto, usted volvería a pagar en el mes de julio. Es un dato importante para más de cinco millones de jubilados.

También se extendió hasta junio la suspensión del trámite de fe de vida para garantizar el cobro de los haberes y evitar riesgos de contagio para los adultos mayores.

Mabel Acuña (Campo Santo): Estoy separada hace varios años y no me dieron el IFE porque mi ex marido trabaja en blanco. Me pareció muy injusto porque necesitamos esa plata. ¿Se puede hacer algo?

Buen día Mabel. Efectivamente hubo muchos casos a los que se les denegó el ingreso familiar de emergencia (IFE) porque figuran con vínculos familiares que ya no están vigentes y esa información no había sido actualizada en Anses. Como las oficinas del Organismo permanecen cerradas, se estableció un nuevo canal de atención para actualizar los datos personales, y así acceder al IFE. A través de este esquema de atención virtual que está en la página web de Anses, usted puede presentar la documentación para acreditar su actual estado civil (también se puede actualizar la fecha de nacimiento o cambio de domicilio).

El trámite virtual se realiza de 8 a 16 hs., siguiendo un cronograma por terminación de DNI. El lunes 27 de abril corresponde al DNI terminado en 1. Son dos días por cada terminación.

Para actualizar el estado civil debe subir foto del DNI (frente y dorso) , de la sentencia de divorcio o inscripción marginal en acta de matrimonio o, si es separación de hecho, foto de la declaración jurada o información sumaria judicial o administrativa. Recuerde que las fotos dela documentación sean claras, puede sacar fotos con su celular o un scanner. Éxitos!

Osvaldo Abud (Tartagal): Me salió el subsidio de los $10.000 pero tuve problemas para ingresar el medio de pago. Cuando quise volver a hacerlo ya no se podía por mi DNI.

Buen día Osvaldo. Hay una nueva oportunidad a partir de este lunes 27 de abril. Podrá volver a ingresar a la página de Anses www.anses .gob.ar y así cargar el medio de cobro. Recuerde que si tiene cuenta puede informar la CBU o si no puede optar por cobrar sin tarjeta de débito en Redes Link y Banelco o cobro en Correo Argentino.

Rosana Tolaba (Mosconi): Mi hijo mayor tiene 23 años y trabaja y estudia en Tucumán. Le deniegan el subsidio porque figura que aún vive conmigo, pero hace varios años que se fue. ¿Cómo puede hacer?

Buen día Rosana. Se puede solucionar y es sencillo. Su hijo puede ingresar con clave de la seguridad social al área de atención virtual en la página de Anses y así modificar el domicilio para que le liquiden el IFE. Deberá adjuntar en el sistema fotos claras de ambas caras del DNI. Recuerde que el trámite se hace sólo de manera virtual de 8 a 16 horas, de acuerdo a un cronograma por terminación de DNI.