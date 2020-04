VIDEO Hizo un vivo en las redes, salió atrás su amante desnuda y reveló una infidelidad

El video rápidamente se hizo viral. Mientras estaba hablando con un colega, en el fondo de la escena apareció una joven, semidesnuda. Ya sería un escándalo, por supuesto, pero la cosa se pone peor: no era su pareja.

La pandemia del coronavirus cambió muchos hábitos y tendencias. Una de las más notorias, en las redes y en los canales de televisión, son los vivos y las videollamadas. Algo que muchas veces era una ocasión especial, para hablar con alguien que estaba lejos, se transformó en moneda corriente.

Por supuesto, tantas llamadas y la cámara siempre prendida puede generar algunos inconvenientes. Como le pasó a un periodista español, Alfonso Merlo, mientras salia en vivo por el canal de YouTube, Estado de Alarma.

Mientras estaba hablando con un colega, en el fondo de la escena apareció una joven, semidesnuda. Ya sería un escándalo, por supuesto, pero la cosa se pone peor: no era su pareja.

La mujer con la que tenía una relación, Marta López, descubrió en ese vivo que la estaban engañando. “Es una situación muy desagradable. Sé quién es perfectamente. No te puedo decir más, no te quiero colgar. No quiero decir nada más, de verdad”, comentó en declaraciones a la revista Semena.

Marta y Alfonso estaban en una relación desde octubre, pero podría terminar abruptamente tras la viralización del video en vivo del hombre.