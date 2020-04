Extrañan los amigos y temen por el trabajo, así viven los salteños la cuarentena

Este fin de semana, el Gobierno nacional dio a conocer en forma oficial, cuáles son las medidas que se seguirán aplicando para contener y controlar la pandemia de COVID-19, desatada a nivel mundial a fines de 2019 y que llegó al país hace un par de meses.

Se cumple un mes de cuarentena en Salta, una medida que en las primeras semanas algunos salteños no lograban dimensionar. Hoy, luego de cuatro semanas en casa, sin clases, sin poder ver a los abuelos, en algunos casos sin poder salir a trabajar, la percepción cambió. Y si bien advierten las razones que la obligan, extrañan y temen.

Con una participación de 9.863 personas, el 60,40% expresó que advierte que el gran valor de la cuarentena es mantener la salud. Un 17,54% consideró que esta medida ayudó a mejorar los lazos familiares. Un 11,42 por ciento expresó que la cuarentena le sirvió para encargarse de temas o cosas postergadas en el hogar. Solo un 5,60% considera positivo que están realizando home office, mientras que un 5,06 expresó que aprendió a valorar las “pequeñas cosas”.

Con el paso de los días, las familias se reorganizaron para vivir esta nueva etapa. En los casos donde se cuenta con espacios físicos en las viviendas, los abuelos fueron retirados de sus hogares y mudados a la casa de algún hijos. Otras familias se acomodaron para vivir con los hijos las 24 horas del día. En otros casos, los adultos mayores prefirieron seguir en sus casas, en sus espacios pero al menos- una vez a la semana algún familiar les acerca medicamentos, mercadería y productos de primera necesidad.

Los que viven solos, adoptaron mascotas, le dedicaron más horas al trabajo o aprendieron a realizar alguna actividad manual.

Pero en todos los casos, el aislamiento social obligó a extrañar a los seres queridos y a los amigos. Así lo expresaron a través de la participación en la encuesta que realizó este medio. Sobre un total de 9.671 personas, el 45,84% expresó que extraña a la familia y los amigos. El 28,20% expresó que le molesta no poder hacer lo que gusta. Un 12,09 por ciento extraña no poder hacer deportes, un 9,41 por ciento lamenta no poder ir a cine o a tomar algo con los amigos. Y solo un 4,47 por ciento el no poder ir a los parques y plazas.

El trabajo, por lo que más se teme

Desde que se aplicó la medida a nivel nacional, varios sectores productivos se vieron afectados. Privados, públicos, registrados y no registrados venían de una etapa de recesión evidente. Los datos oficiales brindados por el Indec revelaron que el desempleo en la Argentina llegó a 8,9% de la oferta laboral durante el cuarto trimestre de 2019, lo que significa 1,9 millones de desocupados. Si bien la medición de Índice de Pobreza de Hogares todavía no se conoció, el presidente Alberto Fernández ya adelantó que se estiman que entre 45 y 50% de la población del todo el país quedará bajo la línea de pobreza, luego de la pandemia.

Pese a estar alejados de la vida diaria en la calle, los salteños que participaron de la encuesta de El Tribuno advierten que la situación laboral se pondrá difícil después de la cuarentena. Con una participación de 4.714 personas, el 72,72% consideró que después de la cuarentena será más difícil conseguir trabajo. Un 18,29% cree que será igual que siempre, mientras que solo un 8,99% cree que será más fácil. Pese al temor por la situación económica y el mal momento que viven al extrañar a los familiares y amigos, el valor sobre la cuarentena sigue manteniéndose. Sobre un total de 5.591 encuestados, el 54,57% considera que no se debe flexibilizar la cuarentena, mientras que un 45,43 cree que sí.