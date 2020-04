Videos musicales, audiovisuales y juegos para pasar la cuarentena

Mientras la cuarentena se prolonga y la realidad nos muestra un año completamente diferente a lo que estábamos habituados, la creatividad se agudiza en un especial intento de preservar las rutinas y, en lo posible, no detener la marcha.

Esta es la mirada sobre la que la Secretaría de Cultura municipal decidió asentar sus proyectos y “aggiornarse” en tiempos de aislamiento social.

El recientemente asumido titular de esa área, Gabriel Miramont, museólogo y gestor cultural, en diálogo con El Tribuno puso de relieve las iniciativas que, redes sociales de por medio, el Gobierno de la Ciudad de Salta está llevando adelante y ya tiene toda una programación para lo que resta del 2020.

“Desde lo funcional trabajamos en sistema remoto, y el desafío es ahora llevar la virtualidad a las actividades culturales municipales en todas sus facetas. La virtualidad tiene que tener una conexión real con el público, mientras nosotros nos ponemos como nexo entre la gente que consume y quienes producen espectáculos, arte, ferias y más. Aquí confluyen dos situaciones interesantes: no estamos acostumbrados al trabajo en equipo virtual porque el feedback para nosotros es muy importante, y por otro lado no todos tienen accesibilidad a Internet o familiaridad con la tecnología”, explica Miramont tras el análisis de la situación actual y previo a la preparación de propuestas culturales virtuales.

“No todo el mundo tiene una computadora propia, no todos tienen una red de wifi rápida, poniéndose de relieve así lo fuerte que es la consigna‘quedate en casa’. No obstante miramos para adelante y trabajamos adecuándonos a las circunstancias. En la página web de la Municipalidad ofrecemos opciones para chicos y grandes y, a la vez, sumamos instructivos para cuidarse del coronavirus. Ofrecemos videos con testimonios que entretienen y comunican desde la cultura. Y vamos a implementar un ciclo de música salteña, de danzas, de secretos de los oficios para abordar el trabajar como parte de la cultura, no solo desde las disciplinas tradicionales”, cuenta el funcionario.

Propuestas

Una de las cosas que está en marcha es un censo de la comunidad artística salteña. “Es lo que llamo ‘quiénes somos, dónde estamos y qué hacemos’, para tener un mapa claro de nuestros escritores, músicos, pintores, escultores, artesanos y más, para conectarlos con el público de una manera nueva. Hoy no se puede hacer un show ni una exposición presencial, y por eso queremos establecer conexiones con ellos y la gente. Y establecer ese punto de encuentro con todos y traccionar la economía”, dice Miramont

En tiempos de pandemia y reserva de salidas, anticipó que prevé lanzar el sistema de trueque para abrir la posibilidad de intercambiar arte y servicios. “Así se puede acceder a una pintura o dibujo por otro producto o servicio, cualquiera sea. El trueque vuelve a tener importancia porque el dinero escasea y porque, además, perdió valor. Por eso planteo esta posibilidad, teniendo en cuenta que la comuna desarrolló muchas ferias barriales y es necesario recuperarlas de alguna forma”. Para Miramont, “el cambio es muy grande, desde las restricciones de traslado a concurrir a diferentes lugares, y la comunicación es altamente tecnológica. Y en ese sentido es que miramos la forma de comunicarnos y conectarnos, juntos con el equipo y los artistas para darle un nuevo rumbo a la cultura y generar vínculos. No podemos dejar de hacer cosas, sino adaptarnos”, cerró.