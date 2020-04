"Tuve síntomas similares a los del Covid-19"

Alexis Mac Allister, actualmente en Brighton de la Premier League inglesa, reveló que tuvo síntomas parecidos a los del coronavirus, pero luego los análisis que le realizaron fueron negativos. "Tuve algunos síntomas similares a los del Covid-19 y por eso me hice un estudio, pero gracias a Dios el resultado fue negativo", contó el ex Argentinos y Boca.



"Acá en Inglaterra las medidas se tomaron un poco tarde -contó-, porque en principio el primer ministro (Boris Johnson) pretendía que la gente se contagiara para inmunizarse. Luego empezaron las complicaciones y el propio Johnson estuvo internado. Cuando se extremaron las medidas de aislamiento no me asusté tanto, pero con el tema de los síntomas tuve que hacerme los estudios".

El volante explicó que están "en cuarentena obligatoria" pero "con ciertas flexibilidades, como salidas para hacer ejercicios una hora al día para quienes lo deseen. Además, se hacen trámites esenciales, como ir de compras para abastecerse". "Al ser alguien bastante casero quizá no me molesta tanto el hecho de tener que estar adentro -agregó-. Sí considero importantísima la comunicación, y siempre hablo con

mi gente. De Boca suelo charlar con Fabra, Capaldo y Obando. Y de la Selección tengo contacto con Nico González y Leo Balerdi más que nada".

Alexis está acompañado por su madre, que fue a visitarlo pocos días antes del inicio del aislamiento y debió quedarse por el cierre de fronteras; y especificó que hace "tres entrenamientos semanales por Zoom, que están a cargo de los preparadores físicos del plantel, pero son opcionales".



"Más allá de eso, la idea es entrenar de forma individual de lunes a sábado siguiendo las rutinas que nos enviaron", añadió.

Finalmente, Mac Allister dijo que "por momentos parece que hace un año que empezó el confinamiento" pero se ilusionó con una salida próxima: "Sigo las consignas de los expertos y creo que ser responsables es fundamental en este momento, siguiendo el contexto de cada país. Si cada uno hace lo correcto es probable que esto termine pronto", concluyó.