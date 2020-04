Agremiados solo le pidió paciencia a los cuervos

La tercera categoría del fútbol argentino se hizo escuchar. Los capitanes de los clubes del Federal A, preocupados por la crisis económica que desató la pandemia y sin saber que les deparará el futuro, se reunieron ayer por videoconferencia con las autoridades de Futbolistas Argentinos Agremiados, para exponer sus preocupaciones y tener un panorama más certero de lo que podría suceder con el torneo.

El regreso del fútbol continúa siendo un enorme signo de interrogación, nada cambió, las dudas siguen superando a las certezas porque nadie sabe que pasará con la enfermedad que castiga al mundo.

Con el objetivo de trasmitir calma y asesorar en caso de ser necesario, los dirigentes del gremio de los futbolistas escucharon las necesidades y preocupación que sufren los jugadores del Federal A.

En ese sentido, Central Norte, el único club salteño que compite en esa categoría, tuvo voz y voto en la reunión. Fue Osvaldo Young, uno de los capitanes en el plantel que conduce Ezequiel Medrán, el hombre designado para representar al cuervo.

“Hablamos de tres cosas importantes, la salud de la familia y la nuestra, los salarios y lo económico. No hay nada más que hablar porque está todo en la nada, desde que empezó esto hasta hoy no cambió nada la situación y las dudas”, explicó el mediocampista de Central en diálogo con El Tribuno, tras finalizar la reunión que se inició pasada las 17 del sábado y se extendió por más de una hora.

Los dirigentes más relevantes de sindicato participaron del cónclave: “Estuvo (Sergio) Marchi y todas las autoridades de Agremiados, también todos los representantes de cada club del Federal A, algunos eran dos por equipos, comentaron la situación de cada club, todos distintas situaciones y resoluciones, diferentes dirigentes y temas”, explicó Young y agregó: “ellos solamente nos dijeron que estemos tranquilos y tengamos paciencia porque es una situaciones que nunca se dio en la humanidad, debemos espera para saber cómo se resuelve todo esto”.

La espera se hace larga y cada vez más preocupante para Central Norte, no solo por la crisis económica que castiga al plantel, también porque no esta claro que pasará con el torneo, ya que el cuervo estaba e zona de clasificación y con muchas chances de luchar el ascenso a la Primera Nacional.

No hay ninguna duda de que lo más importante es la salud, pero la cabeza de cada jugador e integrante del cuerpo técnico se llena de dudas y lejano quedaron los sueño de luchar por cosas importantes.

Los gremialistas no lograron responder todas las inquietudes de los futbolistas porque por ahora no hay respuestas a muchas preguntas, aunque sí dejaron el claro que “nos apoyan en todo, pero no cambia nada, todo sigue igual como terminó el último día”, expresó el Pitbull. Como el volante de Central no dio mayores detalles, se puede deducir que los jugadores del cuervo en este caso, no tendrán más soluciones económicas por el momento.

“Somos empleados y hay contratos, no es diferente de otros trabajos”. dijo Young haciendo referencia que los clubes deberán cumplir con sus obligaciones salariales, pese a la crisis.

El volante central azabache, ni bien terminó la reunión, se puso la cinta de capitán y procuraba pasarle el mensaje a sus compañeros. El primero en conocer los detalles de la reunión fue Federico Rodríguez (uno de los capitanes).

Por último, Young opinó sobre lo que podría pasar en los próximos días o meses: “El Gobierno Nacional no le está dando plata al fútbol, el fútbol no va a volver rápido. Si el gobierno no esta bajando plata es porque no quiere que vuelva”, concluyó.