A los independientes y changarines ya les falta plata para comer

Los trabajadores "informales" a los que les llegó el ingreso familiar de emergencia (IFE) debían cumplir ciertos requisitos, como tener un monotributo, seguro de desempleo o recibir alguna asistencia social como la asignación universal por hijo (AUH). La ayuda no incluyó a quienes trabajan en negro y no tienen hijos menores, o a los que son independientes y no pagan monotributo; como los trabajadores de oficio. Ellos arrastran años de crisis y optaron, afirman, por "comer" a pagar a la AFIP o Rentas.

Muchos plomeros, gasistas, electricistas, herreros y carpinteros no recibieron ningún tipo de ayuda. Justamente, la imposibilidad de pagar impuestos los dejó excluídos de recibir la asistencia estatal.

"Quedamos en el medio del sándwich, porque los de arriba que tienen plata aguantan, y a los de abajo, por decirlo de alguna manera, los ayuda el Gobierno", lamentó resignado Jorge Omar Farías.

Para despejar cualquier tipo de dudas y señalar su buena intención, el carpintero de 55 años resaltó que "siempre" pagó sus impuestos, pero hace un año dejó de pagar el monotributo. "No llegaba", reconoció.

"Ya veníamos ala caída, y esto nos terminó de dejar en el suelo", advirtió.

Los que tienen hijos menores, lograron acceder al IFE, pero no les alcanza. Los 10 mil pesos de ayuda estatal no suple el agujero negro que dejó la disminución del ingreso familiar en nada menos que un 80 por ciento. "Yo antes hacía cuatro changas por día, y ahora hago una y gracias", indicó Fernando Navarro, quien trabaja desde hace 20 años de gasista y plomero en la zona sur.

Su esposa recibe la AUH por los cuatros hijos que tienen, por lo que pudo cobrar el IFE. La economía familiar se divide, ella paga los impuestos con la ayuda estatal, y las changas diarias que hace Fernando son para pagar la comida.

Sin comida

"Si no trabajo no como, y ahora saco apenas para la comida", indicó el plomero. Los tiempos familiares cambiaron, Fernando pasa más tiempo en casa, pero también cambiaron algunas costumbres, las compras se hacen ahora con los cinturones ajustados. "Antes podía comprar 2, 3 mil pesos de carne o de verdura. Ahora muy poco", contó.

"Lo que es comida es tierra de nadie en Argentina", se quejó también de la especulación el carpintero Farías, al mismo tiempo agradeció que esta pandemia lo agarre con sus "hijos grandes".

Con cuatro hijos menores, Víctor Barrientos no puede agradecer que sus hijos estén grandes, pero sí agradece no tener que pagar alquiler. "Los chicos no esperan. Si no llegamos con los gastos fijos que tenemos, si tendría que alquilar, olvidate", advirtió el electricista. Víctor también apuntó contra la especulación, específicamente la de las verdulerías, donde al igual que sus colegas, compra "de a poco". Aunque la luz del túnel para el electricista comenzó a verse: "De a poco se va reactivando y la gente comenzó a tener más confianza", contó.

Los trabajadores mayores reciben la ayuda de sus hijos, pero intentan no ser una "carga". Se arriesgan y salen a la calle a hacer unos pesos.

"La Policía nos vio trabajando y nos pidió que nos vayamos al domicilio. Uno ya no sabe qué hacer para poder subsistir", advirtió el herrero Víctor Calabreci, de casi 60 años.

Ahorros

Los trabajadores del oficio dan sus últimos respiros con lo que pudieron juntar.

"Así que estamos con los pocos ahorros que nos quedan, pero ya casi no queda nada", agregó el herrero que ya se inscribió para recibir el IFE, aunque no es monotributista. "Tuve que hacer todo porque nunca recibí subsidio de nada, y cumplí con todo el requisito que pedía la Anses y hasta que me dieron CBU. Pero recién para el 15 de mayo parece que saldría", indicó Calabreci, y vislumbró lejana esa fecha: "A esta altura de la cuarentena no podemos contar con nada, es un verdadero problema".

Lucas Quiroga tiene 40 años, es plomero, decidió quedarse en casa para cuidarse y cuidar a los demás. "Nosotros entramos y salimos de muchas casas", indicó precavido. También sobrevive con los ahorros. "Pero eso se acaba, si me aprieta mucho tendré que salir obligadamente, aunque me pongan trabas. Es morirse de hambre o que agarre coronavirus, más digno debe ser morir de coronavirus que de hambre", lanzó.

El carpintero Farías se autoproclamó "precavido" y agradeció a su "sabiduría de vejez". "Sobrevivo con alguna reserva, como viejo que soy siempre pienso en esto. Por algún accidente o una gripe, no tengo obra social", resaltó el carpintero. Sin embargo, recordó a los que "están peor que uno, debe estar pasandola mal mucha gente".

Por "miedo", la gente solo los llama por urgencias. "Cuando hay problemas con llaves de paso, tranque de cloacas, pérdida de agua del tanque elevado", indicó Fernando, y dejó su contacto para quien necesite sus servicios: 3875197500.

Además de lidiar con el poco trabajo, los independientes deben afrontar el aumento de los costos de sus herramientas laborales. "Donde compro los materiales las cosas subieron un 20%, por ahí no todos los artículos pero la mayoría de lo que uno utiliza", indicó el electricista Barrientos.

Las cosas de carpintería también subieron: " las cosas están más caras, nunca dejaron de subir", indicó el carpintero Farías. La inflación constante hizo que deba reacomodar presupuestos y ver si el trabajo sale. "Los clientes me dicen que espere porque tienen otros gastos y es comprensible y entendible", indicó el carpintero.

Piden por el registro de las pymes

Hubo una conversación virtual entre funcionarios locales y nacionales.

El Consejo Federal del NOA de Pymes realizó junto a la Secretaría de Pymes y Emprendedores de la Nación, un encuentro virtual que tuvo la participación activa de las provincias del Noroeste Argentino, y el trabajo de definición de políticas naciones destinadas a las pequeñas y medianas empresas.

Allí, los referentes del NOA solicitaron tener acceso al Registro Pyme. El subsecretario de Comercio y Mipyme, Luis García Bes, quien participó en representación del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable de Salta, explicó que esta medida permitiría las provincias tener información y dar respuesta a distintas peticiones por parte de las empresas.

En ese sentido desde Nación manifestaron que es factible tomando los resguardos respectivos en cuanto al secreto fiscal y firma previa de convenios, además homologar sistemas de consultas y de traspaso de información, previamente a la puesta en marcha. Los funcionarios coincidieron en que el Consejo Pyme debe ser el ámbito de reunión y debate en los temas de pymes.