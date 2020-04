Partieron dos vuelos desde Madrid con 400 argentinos varados en España, entre ellos Urtubey y su esposa Isabel Macedo

Por primera vez en un mes llegarán a Ezeiza argentinos desde España. Lo harán en dos vuelos: uno comercial de Iberia que partió esta mañana (14 hs de Madrid) y otro de Aerolíneas Argentinas que partió esta tarde (20 hora local). El vuelo 6847 de la compañía de bandera española no es el primero aunque en las anteriores ocasiones lo hizo sin pasajeros ante la resistencia del Ministerio de Salud que evitó el ingreso de argentinos desde las ciudades con mayores focos de contagio como Madrid y Roma. El vuelo 1133 de bandera nacional es el primero que se permite desde el 26 de marzo.

El control en Barajas consiste en una declaración jurada que deben llenar los pasajeros con respuestas a preguntas sobre su estado de salud. Ese formulario además es firmado por médicos que asisten a los representantes de la Embajada argentina en España. Toman la temperatura a cada viajero, controlan su capacidad respiratoria y los someten a un cuestionario antes de rubricar el apto médico. Recién después, cada uno realiza el check in. Quien supere la temperatura corporal de 37° 5 o tenga algún síntoma no puede subir al vuelo. Hoy no hubo ningún pasajero excluido, todos pudieron realizar el embarque según informaron a Infobae fuentes diplomáticas mientras trabajaban en el aeropuerto de Madrid.

Una vez pasados todos esos controles los viajeros deben firmar una solicitud de repatriación y un formulario donde indican dónde estuvieron durante los últimos días. La Embajada remite una planilla al Ministerio de Salud con la indicación de dónde hizo la cuarentena cada pasajero hasta abordar el vuelo y dónde la hará al llegar a Argentina.

En el vuelo de Iberia que partió hoy y llega esta noche a Ezeiza, viajan 250 pasajeros, entre ellos el ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, su esposa, Isabel Macedo, y su hija Belita. El ex precandidato a vicepresidente se había mudado temporalmente a España para distanciarse por un tiempo de la política local tras su derrota y evitar interferir con su presencia o comentarios. De hecho, delegó en el diputado salteño Pablo Kosiner el regreso al Partido Justicialista de los representantes de su espacio distanciados fundamentalmente del kirchnerismo.

Según confirmaron distintas fuentes, tras 43 días de cuarentena española, Urtubey llegó con su familia al aeropuerto de Barajas esta mañana y quedó en lista de espera. Estuvieron a punto de no viajar, pero cuando se constató que algunos argentinos que se habían inscripto en diferentes consulados no se presentaron a tomar el vuelo, desde la Fmbajada se les comunicó, como a otros pasajeros en espera, que podrían embarcarse. Sólo quedaban lugares en business que debieron abonar.

"No hicieron ninguna gestión preferencial”, aclaró desde el aeropuerto un protagonista del operativo. Hace poco fue desmentida la versión de que el salteño había regresado al país en medio de las restricciones y también que se había contagiado coronavirus.

Hasta ahora, los vuelos de Iberia partían hacia Ezeiza vacíos, con el fin de repatriar a ciudadanos españoles varados en Argentina. En los últimos días, el canciller Felipe Solá hizo gestiones ante el ministro de Transporte, Mario Meoni, para que se permitiera abordar a pasajeros argentinos. Y la ANAC lo autorizó.

Tanto en la lista de ese vuelo, como en el primero de Aerolíneas Argentinas, se pidió que tuvieran prioridad los pasajeros vulnerables: personas con alguna dolencia (no COVID-19) y embarazadas.

Técnicamente no se menciona como “repatriados” a los argentinos que vienen en vuelos comerciales, sólo a los que viajan en charters y en aviones de las Fuerzas Armadas en los que no se cobra pasajes. Los demás son considerados vuelos sanitarios, humanitarios o especiales.

El nuevo cronograma de regreso que organizó el canciller Solá incluye 16 vuelos más en los que viajarán unas 3.100 personas desde España, Italia, Estados Unidos, México, Cuba, Ecuador, Colombia y Francia, en su mayoría sitios considerados más preocupantes sanitariamente. También habrá vuelos desde Uruguay.

Se calcula que restará aún repatriar a unos 18.000 argentinos varados en el exterior. En el caso de España, continúan las negociaciones para dos nuevos vuelos operados por Aerolíneas Argentinas que aterrizarían en Ezeiza el 2 y el 12 de mayo y otro desde Barcelona para el 3 de mayo.