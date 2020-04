Thiem, en contra de ayudar a tenistas

El austríaco Dominic Thiem, dos veces campeón del ATP de Buenos Aires, se manifestó en contra de poner dinero para un fondo de solidaridad creado para ayudar a los jugadores del circuito profesional que se encuentren en dificultades.

Acerca de este tema, el serbio Novak Djokovic, presidente del Comité de Jugadores, había revelado esta semana que varios integrantes, entre ellos algunos de los mejores del ranking ATP, se habían negado a dar su dinero para ayudar a los que menos recursos tienen, por encontrarse en los puestos bajos.

“Ninguno de estos jugadores mal clasificados está luchando por sobrevivir. Durante todo el año, veo a muchos que no dan todo en el tenis. Muchos no son muy profesionales. No veo por qué debería darles dinero”, agregó Thiem.

Thiem, a modo de comparación, eligió entregar esa misma cantidad de dinero “a personas o instituciones que realmente lo necesitan”.

“Ningún trabajo en el mundo te garantiza un gran éxito al comienzo de tu carrera. Ninguno de los mejores jugadores se considera que ha llegado, nada está garantizado y tenemos que luchar continuamente por nuestra clasificación”, explicó.

Las organizaciones de tenis ATP, WTA, ITF y los cuatro Grand Slams anunciaron el martes la creación de un fondo común de solidaridad para los jugadores que enfrentan dificultades financieras por parte del freno de las competiciones.