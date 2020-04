El cuarto caso de COVID-19, con polémica y una causa judicial

Un trabajador golondrina que ingresó a Salta evadiendo los controles dio positivo.El Gobierno evalúa con los intendentes y no resolvió sobre las salidas “recreativas”.

Los días de tranquilidad que se vivieron durante las últimas tres semanas en la provincia se vieron interrumpidos ayer por la confirmación del cuarto caso por coronavirus en Salta. Se trata de una persona proveniente de Río Negro, oriunda de Colonia Santa Rosa (Orán).

Después de 24 días sin registrar ningún incidente nuevo de COVID-19 en la provincia, la ministra de Salud, Josefina Medrano, confirmó ayer el cuarto caso (los otros tres ya están sanados).

La funcionaria provincial expresó que el martes 21 de abril, recibieron una advertencia que podrían ingresar a la provincia dos personas desde Río Negro, quienes habían tenido contacto estrecho con casos positivos de COVID-19. Luego de recibir el alerta, comenzó la tarea de identificación y localización de estas personas. Desde el Gobierno del Río Negro, aseguraron que esos dos sujetos se habían retirado de la provincia, sin cumplir la cuarentena.

El ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, comentó que cuando recibieron esa información, se alertó a la Policía, se pasaron los datos filiatorios y se advirtió que no se encontraban en los listados que envían desde Nación sobre las personas que se trasladan entre las distintas provincias.

El jueves pasado, el colectivo donde viajaban estos dos salteños -junto a otros cuatro coprovincianos-, con destino final Jujuy, fue interceptado en Cabeza de Buey.

Estas personas fueron aisladas y como habían hecho abandono de una cuarentena, se dio participación a la Fiscalía Federal, quien luego ordenó su detención. Además de las dos personas que viajaban en el colectivo -de forma ilegal como polizones-, fueron imputados y acusados de propagar el coronavirus los dos choferes y el dueño de la empresa.

A los involucrados se les realizó un testeo y ayer el Gobierno recibió los resultados, dando uno positivo. "El operativo se realizó de la manera adecuada, siendo estas personas aisladas y derivadas a los lugares correspondiente. Esta persona -el contagiado- va a ser internada, no porque presente síntomas, porque es un caso de positivo asintomático", expresó la ministra.

El caso positivo fue derivado al hospital Papa Francisco para continuar ahí en su situación de aislamiento y estricto control. El resto de las personas dieron resultados negativos mediante el estudio de PCR, aunque también estarán aisladas en ese nosocomio.

Llamó la atención que estas personas fueran interceptadas en la ruta el jueves y recién ayer se conoció el resultado del testeo. No se informó cuándo se les tomaron las muestras y estos días no los registraron como sospechosos. En un parte del sábado, el Gobierno de la Provincia señaló que no tenían ninguna muestra en estudio, pero ayer al mediodía, de los nueve testeos uno dio positivo.

Durante la conferencia de prensa realizada ayer por la tarde en el Grand Bourg, el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, se refirió a la posibilidad de hacer salidas recreativas de hasta 500 metros de cada hogar, como propuso el presidente el sábado.

"Con el gobernador hemos tenido una videoconferencia con todos los intendentes y hemos evaluado junto a ellos, la necesidad de establecer protocolos de tal manera que esta posibilidad que tendrían hoy todos los salteños de poder salir en la cercanía de la casa pueda darse de manera ordenada", expresó el ministro. El funcionario dijo que todo es materia de estudio, al tiempo que no precisó si las salidas serán posibles por el momento en la provincia.

"Cuando los colectivos llegan de noche se hace muy difícil desde el punto de vista sanitario así que se estableció un límite de hora que vamos a comunicar a todas las autoridades y después de esa hora no podrán entrar otros colectivos”, agregó Villada. El ministro de Gobierno también dijo que se suspende el traslado de trabajadores de las zonas donde hay muchos casos.