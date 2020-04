En la zona de frontera, menos gente concurre a cobrar asignaciones

Las restricciones impuestas por la pandemia dejaron al descubierto varias situaciones que acontecen diariamente y que quedan sin visibilidad, sobre todo por lo habitual de estas prácticas en las zonas de frontera, específicamente en la extensa franja que limita con Bolivia.

Es así que las prohibiciones para la circulación que rigen en uno y otro país, dejaron ver, para el caso de las poblaciones salteñas, un tránsito notablemente disminuido, no solo para el intercambio comercial, sino también para otras actividades que concentran el paso de ciudadanos extranjeros a ciertas alturas del mes. Por ejemplo, las fechas de cobro de asignaciones sociales son el motivo por el cual se movilizan cientos de ciudadanos bolivianos con doble nacionalidad, para poder cobrar de este lado la ayuda que destina el gobierno argentino. Este es un punto de permanente polémica y de recurrentes quejas por la asistencia que se otorga a personas que, si bien cuentan con DNI argentino, no residen en el país. Las quejas suman adhesiones toda vez que se sospecha sobre el otorgamiento de documentos nacionales con fines electorales, destinados a personas que viven en del otro lado de la frontera.

Con el documento nacional en mano, la asistencia social es casi un hecho, por lo que estas personas reaparecen en cada fecha electoral o para el cobro de las asignaciones.

Así se puede ver por ejemplo en Los Toldos, localidad ubicada al norte de la provincia, en el departamento de Santa Victoria, lugar al que se accede solo por territorio boliviano o bien por vía aérea.

Allí los vecinos que se comunicaron con El Tribuno advirtieron sobre la poca cantidad de gente que llegó al pueblo en esta oportunidad para cobrar las asignaciones sociales.

Los vecinos toldeños manifiestan que raíz del cierre de ambas fronteras, se ha notado una disminución importante en las filas de cobro de pensiones en estos dos últimos pagos realizados por el Correo Argentino. El pago de los beneficios los realiza el Correo conjuntamente con la Municipalidad. Todos los meses una avioneta parte desde la ciudad de Orán con el dinero para el cobro de jubilaciones, pensiones y asignaciones.

Pero en esta última oportunidad se advirtió sobre una notable disminución en las colas para cobrar la ayuda.

"Mucha gente que no es de la zona venía a cobrar sus pensiones, jubilaciones, planes sociales, AUH, pensiones madres de 7 hijos y discapacidad y ahora no llegaron. Es de suponer que toda esa gente vive del otro lado de la frontera y por eso no pudo cruzar", dijo un vecino que se comunicó con El Tribuno. Aprovecharon el contacto también para poner de relieve otra irregularidad en cuanto al cobro de la ayuda. "Esta vez a la gente no le dieron ningún recibo oficial por la plata que recibieron. Solo le hicieron firmar una planilla y le dieron un pedazo de papel con el monto escrito a mano. Nunca podrán reclamar en caso de que les hayan liquidado mal los haberes" aseguraron.