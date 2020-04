Los salteños rezan al Señor y la Virgen del Milagro, cuyas imágenes fueron ubicadas en la puerta de la Catedral

Los salteños elevan oraciones frente a las imágenes del Señor y de la Virgen del Milagro, que fueron ubicadas en la galería frontal de la Catedral, templo mayor que permanece a puertas cerradas. Es así, que los santos protectores de la provincia acompañan al pueblo en momentos de angustia y de cuarentena, en los que la gente ruega por protección para evitar la propagación del coronavirus.



La feligresía reza desde sus casas al verlos a través de las redes sociales y también lo hacen aquellos que circunstancialmente pasan por el lugar, quienes no dudan en persignarse y hacer su pedido personal y comunitario.

“La mayoría ruega por salud para todos. Ellos protegen a nuestra Salta desde siempre”, contaron en las escalinatas del templo mientras el fotógrafo de El Tribuno, Jan Touzeau, retrataba el momento.

Al inicio de la cuarentena, ambas imágenes sagradas también fueron expuestas por las autoridades eclesiásticas para unir a los salteños en un pedido conjunto de protección frente al COVID-19 y sus consecuencias sanitarias, sociales y económicas.



Oraciones al Señor y a la Virgen del Milagro

Señor del Milagro de Salta

Señor, abre tus ojos y mirame con piedad

y misericordia; hazme ver las cosas de este

mundo con tal indiferencia a que solamente

contemple las tuyas para que te pertenezca

del todo y me salve; guía mi memoria,

entendimiento y mis pasos por el buen

camino a fin de poder llegar un día a tu

santa gloria.Escúchame, Señor nuestro

cristo crucificado.

Abre Señor tus labios y dime que me

perdonas, que me ayudarás a obrar

siempre el bien y saber perdonar las ofensas

que me hagan. Librame, Señor, del mal uso

de la palabra y de las murmuraciones.

Acercame Señor a tu Corazón Santísimo con aquel amor

divino con que abrazaste tu Santa Cruz para salvarnos

y haz que yo también abrace resignadamente mi cruz

dándome humildad, paciencia y fortaleza para todos

los trabajos de esta vida.

(se pide lo que se desea conseguir)

Y tú, Madre amada del Milagro, pide también a tu Santísimo

hijo que nada puede negarte, todo lo que acabo de suplicarte.

Acógeme bajo tu amparo y protección todos los días de mi

vida y especialmente en la hora de mi muerte. así sea.



Oración a la Virgen del Milagro

Virgen del Milagro, vengo lleno de confianza a

pedirte tu amparo de Madre y tu protección

amorosa de Señora y Reina de misericordia.

como fuisteis protectora en las horas de aflicción

del pueblo de Salta, que encontró en tu

intercesión poderosa le remedio de sus males,

te ruego nos asistas en mis necesidades y

protejas desde el solio de tu poder

suplicante a los que amo y por quienes

tu singular patrocinio.

(Se pide lo que se desea conseguir)

Alienta mi fe, Virgen Fidelísima, para que la

doctrina de tu divino Hijo ilumine siempre mi

vida y pueda con el testimonio de mis buenas obras

hacer triunfar en el mundo el Reino de Cristo crucificado.

Te pido además que tu corazón encienda en el mío

la llama del amor fraterno que me haga ser mas hermano

con mis prójimos y siempre el cariño y el bien en este

mundo de odios, males y rencores. Se siempre mi

esperanza en las luchas diarias en las que debo realizar

mi vida humana por el sendero hacia la patria del cielo

y que por tu cariñosa protección de madre reciba

el premio de mi lealtad de hijo de Dios en la dichosa

patria en la que tu eres reina y soberana. Amén