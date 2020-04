Matías Posadas dijo que en Salta no se habilitarán las salidas recreativas

El secretario de Gobierno Matías Posadas anunció hoy que en Salta no habrá salidas recreativas porque no están dadas las condiciones. “Hemos evaluado la situación en la provincia de Salta y se ha decidido no habilitar esta posibilidad de caminatas y salidas recreativas. La posibilidad de control y elnivel de cumplimiento no están garantizadas en la provincia para poder habilitarlos”. manifestó el funcionario.

En diálogo con Telefe Salta, Posadas recordó que Salta viene en un proceso de flexibilización”Hay un nivel importante en las distintas calles de la ciudad y estamos focalizados en controlar esa situación”, expresó.

El sábado por la tarde el presidente ofreció una conferencia de prensa donde, entre otras cosas, se analizó habilitar salidas recreativas por espacio de 1 hora y en una distancia que no supere los 500 metros del hogar donde la persona reside. En un principio no se sabía exactamente en cuáles provincias se iba a aplicar esta medida. Luego fue el propio Alberto quien salió a aclarar que dicha disposición quedaba a elección de los gobernadores y remarcó que olvido decir eso durante la conferencia.

Fernández admitió que debería haber aclarado en su mensaje grabado del sábado pasado que el permiso iba a ser reglamentado por los gobernadores y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta . "Se me pasó", reconoció.