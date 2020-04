Los cuestionamientos de Érica Rivas al guión teatral de “Casados con hijos”

Un desacuerdo en los guiones de la obra habría sido el principal obstáculo para que Érica Rivas esté el año que viene en la versión teatral de Casados con hijos interpretando a María Elena Fuseneco. En las últimas horas se filtró un mail que la actriz le habría mandado a Diego Alarcón, uno de los autores de la obra, realizándole algunas observaciones sobre los textos de los spots para promocionar la pieza.

“El mail no sé si es de Érica Rivas o de María Elena”, anunció Ángel de Brito en su programa antes de leer el texto escrito por la actriz que comienza mostrándole su desilusión ante las modificaciones: “Querido Diego, te mando mis observaciones sobre los spots. Disculpá si son subidas de tono, pero es lo que me sucede y quedé en que iba a estar en el proyecto diciendo todo lo que pienso. Copio a Gustavo Yankelevich que me pidió que le contara todo. Para serte sincera, viniendo de ustedes esperaba algo más trabajado, mas ingenioso, más ácido”.

Luego, la actriz enumeró varias cosas que pensaba sobre los spots, mencionando uno por uno. “Spot uno: ¿María Elena ahora es vegana?¿Por qué? No sé si es una licencia que se dan porque lo soy, pero no me gustaría que se bardee al veganismo y que quede como algo pelotudo. Si se va a hacer así, prefiero no tocar el tema o que los chistes no me los planten a mí. O si se van a hacer chistes con eso, se podrían hacer para otro lado también”. En ese sentido, sugirió que también “habría que hablar del carnívoro machista capitalista”.

Más tarde fue el turno de sus correcciones o comentarios para el spot número tres, aunque al no tener el guión de dicha promo, no llegan a comprenderse del todo sus dichos: “Es el único en el que María Elena termina el chiste, pienso que podríamos reírnos entonces de que a Pepe no le queda mucho tiempo de vida, y a eso me refería cuando quise incorporar al equipo alguien para que nos los proteja y asesore feministamente”.

"Y me mandaron todos a freír churros, alegando mil boludeces, que se contradicen con lo que todas las productoras internacionales están haciendo y lo que piensan cuando son proyectos de otros. Me gustaría deslizar después o antes de la frase ‘no va a faltar ocasión’, que lo creo levísimo, un ‘está al caer’ o mejor aún ‘se va a caer’. Ahora que lo pienso, este último bien podría ser el nuevo latiguillo de María Elena”, agregó.

Por último se refirió al sexto spot que definió como “el chiste de los bigotes”: “Veo que si se corta ahí para que se rían de eso, debe ser porque los remates los tendrá todos Pepe, porque el chiste debería terminar ‘chupame los bigotes, pelot..’ por ejemplo, y esto es lo que me temía. Porque el remate es lo que da sentido al chiste, lo que queda en la gente y se lleva en la almohada y es lo más peligroso, porque si vamos a dar una bosta, se llevan una bosta”.

Rivas no vio con buenos ojos que un hombre se riera del aspecto físico de una mujer: “Dentro del nuevo horizonte que se nos viene encima, un hombre que se burla de una mujer que no se depila el bigote debería ser sancionado y burlado él, pero Pepe está riéndose y haciendo reír al publico como si fuera algo malo o poco femenino no depilarse los bigotes”.

A partir de este punto, la actriz se replantea el humor en los tiempos que corren y se cuestiona: “¿De qué nos vamos a reír ahora? ¿Qué le vamos a dar a la gente para que ser ría aunque sea gracioso? ¿Cuál es nuestro compromiso en este nuevo paradigma?" y preguntó si estos guiones estaban chequeados por Sony, la productora de la versión original de Casados con hijos.



“Hoy diría muchas cosas contestando a este chiste tan malo y que atrasa, ¿y saben por qué? porque estos chistes cuestionarían la masculinidad, no solo la de Pepe sino la de todos los hombres, y eso no es gracioso, con eso no se juega, no se habla, ¿y mi femineidad? Bien, gracias. No la cuida nadie, la cuido yo solita, y con esto cuido a todes”, cerró Rivas su correo electrónico, y se despidió con “un besite”.

Ella fue la única que no había llegado a firmar el contrato para la obra de teatro que debía estrenarse a mitad de año y que por la cuarentena se postergó hasta enero. Guillermo Francella (Pepe Argento), Florencia Peña (Moni), Luisana y Darío Lopilato (Paola y Coqui) y Marcelo De Bellis (Dardo Fuseneco) ya lo habían hecho a fines del 2019.



